A via Veneto set Anni '60: è di nuovo Dolce vita

La sensazione era di essere tornati a vivere i mitici anni della Dolce Vita. Via Veneto per qualche ora è stata occupata da cineprese, operatori, troupe e ripetuti ciak, legati alle riprese di una nuova, esclusiva pellicola. In tanti così si sono potuti idealmente godere l’atmosfera oramai diventata epica di chi ha vissuto gli anni in cui nel triangolo tra “Rosati”, “Doney” e il “Café de Paris” si incontravano intellettuali come Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia, oltre ad attori del calibro di Marcello Mastroianni, Sophia Loren e Vittorio Gassmann. Sensazione così reale che durante le riprese si sono visti gruppi di turisti incuriositi, impegnati a scattare foto ricordo del set allestito sul marciapiede accanto al “Café de Paris”, nonostante fossero le tre del mattino. Tutto merito del nuovo film di Karen Di Porto, attrice e regista, che dopo il successo di “Maria per Roma”, in questi giorni sta girando “Il grande Boccia”, pellicola in cui rivive la storia del regista degli anni ’60 Tanio Boccia che attraversò vari generi tra cui il peplum e lo spaghetti-western ideando titoli epici come “Sansone contro i pirati” e “Maciste alla corte dello Zar”.

A respirare quell’atmosfera magica non poteva mancare il mitico Rino Barillari, l’incontrastato “King dei paparazzi” che, come da tradizione, è riuscito a scattare immagini esclusive per Il Messaggero e nel contempo ha accettato di prendere parte alla speciale pellicola. Nella scena in questione Barillari, insieme ad un nutrito gruppo di paparazzi, prende d’assalto via Veneto proprio come accadeva ai tempi di Fellini per scattare immagini irripetibili. Tra gli interpreti del film ci sono Ricky Memphis proprio nei panni del regista Boccia, oltre a Roberta Mastromichele a cui è stato affidato il ruolo dell’affascinante Sylva Koscina, Fabrizio Nardi e Nico Di Renzo che dal 1994 formano il duo comico Pablo & Pedro e l’attrice Bianca Nappi. Fanno parte della pellicola anche Cyro Rossi, Bruno Pavoncello e Liliana Fiorelli. Forse persino Fellini avrà osservato dall’alto che tutto andasse per il meglio: pare infatti che durante un'intervista il regista di "Otto e mezzo" si sia soffermato sulla fama quasi leggendaria di Tanio Boccia, regista di pochi mezzi e tanta voglia di fare.