Dolce vita trend dell'estate 2022: dalla musica alla moda (e canotta e slip tornano di tendenza)

Estate che vai, tendenza che trovi. In particolare, in quella del 2022 sembra proprio di essere tornati ai ruggenti anni Sessanta: tra hit estive che ripropongono look (e mood) d'antan e accessori che avrebbe volentieri sfoggiato Brigitte Bardot in un'incursione a Capri, sembra proprio che per seguire le ultime tendenze bisogni tornare al passato.

Canotte e slip da mare, gli accessori più richiesti

La conferma arriva dal report di Stylight, che individua la Dolce vita come il trend sovrano di questo caldissimo agosto. Cicale, sole, salsedine ma anche costumi interi, pareo, foulard e, per gli uomini, il temuto costume a slip e - udite udite - la classica canottiera di nonno, che passa da outfit che fa venire i brividi a elemento all'ultima moda. Le ricerche di questo ultimo elemento aumentano del 72%, mentre continua indisturbato il regno delle borse di paglia, con un aumento di clic del 77%. Seguono i cappelli di paglia (38%) e gli abiti in lino (+34%), mentre i famigerati "slippini" si affacciano timidamente (+12%). Sarà la fine dei boxer? Non ancora, ma monitoriamo. I costumi interi continuano a fare tendenza mentre aumentano le ricerche di camicie di lino (+28%), che qualcuno porta in trasferta adeguatamente stirate su stampelle pronte all'uso (episodio di vita vissuta).

Il tormentone

Un indizio, anzi, più di uno, era già arrivato con l'uscita del tormentone estivo per eccellenza: La Dolce Vita, hit di Fedez insieme a Tananai e a Mara Sattei, in cui i tre sfoggiano look retro (tutti firmati Gucci). Pantaloni palazzo a vita alta (must anche di Achille Lauro e Harry Styles, amici della maison guidata da Alessandro Michele), gilet e stampe psichedeliche in puro stile anni Sessanta: sapore di estati retrò in cui non c'erano pandemie, caos voli e altri problemi di sorta.

Le destinazioni

I dati sul turismo, peraltro, ci dicono che proprio le destinazioni italiane emblematiche di quei tempi spensierati sono tornati di moda quest'anno: Capri, Ischia, Forte dei Marmi sono di nuovo sulla cresta dell'onda con tanto di sbarco di vip e yacht da sogno. Sull'isoletta glamour del Golfo di Napoli è tornata anche la storica maison di Emilio Pucci per il suo rilancio. La sua collezione si chiama proprio Grotta Azzurra ed è stata lanciata con un week end di festeggiamenti a cui molti avrebbero voluto essere invitati tra un pranzo ai Bagni Tiberio e lo yoga all'hotel Quisisana. Proprio qui, nel 1951, Emilio Pucci aprì la sua prima boutique. E settant'anni dopo è lì che la direttrice creativa Camille Miceli è tornata, con un omaggio al passato e uno sguardo al contemporaneo.