Una notte Techno per aiutare i bambini di Gaza: l'evento di CieloTerra per Medici Senza Frontiere

Il mondo della musica non può rimanere indifferente rispetto alla tragedia umanitaria del conflitto Israelo - Palestinese. Ecco perché CieloTerra, uno dei locali più rinomati delle notti romane, ha organizzato «Safe & Sound». Un evento Techno Charity dove le leggende della musica contemporanea suonano per una raccolta fondi a favore di Medici Senza Frontiere a cui sarà devoluto l’incasso della serata.

L'evento

L’appuntamento è per sabato 4 novembre in via di Portonaccio 23 (Roma) con il meglio della scena technoitaliana, riunito per una notte, In consolle, Ladymaru, Ferdinandomarco_mr.3p, Missuandj, 76st.truckstop, Jd_missloony, tutti a cachet ridotto per questa importante iniziativa benefica.

Come spiegano gli organizzatori, a Gaza sono stati uccise più di 8.300 persone, tra cui 3.400 bambini bambine mentre sono oltre 9.000 i minorenni feriti.

Si tratta di un disastro umanitario senza precedenti che deve interessare e coinvolgere il mondo della musica e del tempo libero. Per questo CieloTerra e tutti coloro che parteciperanno contribuiranno agli aiuti umanitari - ormai disperatamente necessari - per salvare vite appese ad un filo.

«Il nostro auspicio - aggiungono - è che questa iniziativa sia soltanto la prima e che anche altri colleghi del settore vogliano dedicarsi a un tema così importante. Perché la musica è uno strumento potente. E la guerra è un problema di tutti, non solo di chi la vive in prima persona». Prevendite: https://link.dice.fm/W4bf5bca5a71