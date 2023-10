Roma, notte "in balcone" da ridere: le celebrità sfilano alla Sala Umberto

Una Napoli isolata dalla bufera, in piena antivigilia di Natale. La città partenopea vive una notte chiusa all’interno di una bolla di sapone, fuori dal mondo e con i collegamenti che l’allontano dal resto del Paese. È questo lo scenario ironico su cui si è aperto il sipario della Sala Umberto, per la prima che visto debuttare un brillante Biagio Izzo in via della Mercede. L’attore, amato volti della TV e del cinema all’italiana, si presenta in gran forma all’appuntamento con “Balcone a tre piazze”, testo di Mirko Setaro e Francesco Velonà, con Izzo diretto da Pino L’Abbate e affiancato sulle scene, da Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo, in una produzione di Tradizione e Turismo e AG Spettacoli. Una situazione tragi-comica in cui Biagio, nei panni del personaggio principale, Alfredo, si trova costretto a rinunciare al viaggio con la moglie da cui si è separato, organizzato appositamente nella speranza di ricucire un rapporto ormai logorato dal tempo.

E proprio mentre Alfredo è solo in casa, un uomo infreddolito bussa alla sua finestra del balcone chiedendogli di entrare. È Riccardo, l’amante della vicina, scappato sul cornicione per evitare il marito di lei, rincasato prima del previsto a causa della tempesta. Ma la vicina Elis, è anche la giovane moglie venezuelana dell’amico di Alfredo, la cui cosa provoca non poco imbarazzo.

Sono tanti i personaggi che compongono la corale commedia degli equivoci che resterà in scena a Roma fino a oltre la metà del mese di novembre, per regalare al pubblico per po’ di spensieratezza ed un sapore di festa che, a passo svelto, è alle porte della capitale nonostante le temperature inconsuete e il termometro ancora alto. Tanti gli ospiti presenti alla première accolti dal direttore artistico Alessandro Longobardi, come l’attore Marco Aceti con la sua amata Angela Cardarelli. Si scambiano effusioni Domenico Pinelli, dal film TV “I Fratelli de Filippo”, di Sergio Rubini, con la compagna e giovane attrice Mariangela Rinaldi. Tra le prime file Pietro Genuardi e Beppe Convertini, Edy Angelillo e Emy Bergamo. Si vede il maestro Dino Scuderi poi Luigi Russo e la coreografa Rita Pivano. Poche sedute più in là l’attore Federico Perrotta, lo sceneggiatore regista Giancarlo Scarchilli, poi l’ex schermidore Stefano Pantano con Lucia Fattori e l’attore Roberto Oliveri.