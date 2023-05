Roma, i concerti dell'estate 2023: Negramaro, Maneskin, Mengoni, Gazelle e tanti altri. Ecco tutte le date

Notti di musica per l’estate romana. Il live di Bruce Springsteen al Circo Massimo si è fatto misura della voglia dei romani – e non solo – di tornare ad affollare le platee dei concerti. Varie le date da segnare in agenda. Si comincia con il Caracalla Festival, cartellone estivo dell’Opera di Roma, che prevede 50 serate dal 30 maggio al 10 agosto. Molti gli appuntamenti immancabili anche per gli appassionati della musica pop. A esibirsi nel Teatro Grande saranno Zucchero il 30, 31 maggio, nonché 2, 3 e 4 giugno, Fiorella Mannoia e Danilo Rea il primo giugno, Venditti-De Gregori, il 5, 7, 8 e 15 giugno. Poi, Andrea Bocelli il 10, i Negramaro il 13, 14 e 16 giugno e Massimo Ranieri il 24 luglio.

Giugno

Il 6 giugno all’Auditorium Parco della Musica, si aprirà il Roma Summer Fest: a catturare sguardi e applausi sarà Paolo Conte. Il giorno dopo a esibirsi saranno Carmen Consoli e Mariza. L’11 giugno, invece, ci sarà Samuele Bersani.

Il 13, i Pet Shop Boys. Stessa sede il 16 e il 17 giugno per Mannarino. Il 18, concerto di Yusuf/Cat Stevens: è il primo concerto in Italia dopo nove anni, con tutto ciò che questo, ovviamente, comporta in termini di attenzione e attesa.

Tra i protagonisti del festival, che proseguirà fino all’8 agosto, anche Bob Dylan, che il 9 luglio, sarà in scena a cinque anni di distanza dai tre concerti in Sala Santa Cecilia. Nel programma della kermesse, inoltre, Ludovico Einaudi, Beth Hart, Porcupine Tree, The Lumineers, Interpol, James Bay, Aurora, Sigur Rós, Sting, OneRepublic, Jacob Collier, Daniele Silvestri e molti altri.

Non solo Auditorium. Il 9 giugno, Gazelle sarà in concerto allo Stadio Olimpico. E lo stadio poi il 16 e il 17 giugno accoglierà i live di Vasco Rossi, nonché il 24 e il 25 giugno quelli di Tiziano Ferro. Il palco del Teatro dell’Opera di Roma sarà per Giorgia, il 12 giugno. All’ippodromo delle Capannelle, il 27 giugno, riflettori puntati sui Coma Cose.

Luglio

Ricca anche l’agenda di luglio. Molti gli appuntamenti allo Stadio Olimpico: il 4 con Blanco, il 7 e l’8 luglio con Ultimo. E non solo. Il 12 a conquistare il pubblico sulle tribune saranno i Depeche Mode. Il 14 toccherà a Ligabue. E il 20 e il 21 luglio, saranno i Maneskin a far cantare e ballare i fan. Poi, il 23 e il 24, protagonisti saranno i Pinguini Tattici Nucleari.

I Guns N’ Roses saranno in concerto in Italia, in data unica, l’8 luglio al Circo Massimo l’8 luglio. Il 15, sarà il turno di Marco Mengoni.

Vari pure gli appuntamenti all’ippodromo delle Capannelle, grazie a Rock in Roma: Capo Plaza, il 5, Coez, il 9, Maluma il 12, Salmo il 13. E ancora, Arctic Monkeys il 16. Il giorno dopo il palco sarà per Manuel Agnelli. Il 19, invece, per gli Articolo 31. Il 21, toccherà ai Carcass, iconica band britannica goregrind e death metal, accompagnati dai padroni del Doom metal svedese Candlemass, che presenteranno un set esclusivo, Nightfall Special Show. E non finisce qui. Il 22 luglio, live per Rosa Chemical, il 26 per Sfera Ebbasta e Shiva.

Intanto, all’Auditorium Parco della Musica, il 10 luglio si esibiranno i Baustelle e, il 14 luglio, arriverà Sting. E molto ancora.