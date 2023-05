Marco Mengoni all'Eurovision: luci, acrobati e la sua voce che alla fine di "Due vite" trema per l'emozione

Marco Mengoni in moto che passa vicino al Colosseo: italianissimo il video che presenta l'esibizione del cantante di Ronciglione all'Eurovision 2023. Performance luminosa e scintillante grazie alla regia studiatissima del coreografo internazionale Yoann Bourgeois (lo stesso che ha concepito il video di "As it was" di Harry Styles). E anche grazie alle gemme e i lustrini che indossava il cantante.

Marco Mengoni all'Eurovision 2023

Mengoni è epprodato per la seconda volta all'Eurofestival grazie al trionfo a Sanremo con la sua "Due vite".

Alla fine della perfomance (versione ridotta per stare nella rigidissima scaletta dell'Esc) Mengoni ha avuto anche un piccolo cedimento emotivo: il suo mento e la sua voce hanno tremato e alla fine il cantante de L'Essenziale si è concesso un bel sospiro.

All'inizio della serata Marco è uscito sul palco dell'Eurovision, durante la presentazione degli artisti in gara, con in mano la bandiera dell'Italia e la versione 2018 della bandiera Rainbow. Disegnata da Daniel Quasar, la bandiera presenta nuove strisce colorate dedicate alla comunità di colore, a quella transgender, ai malati di Hiv e a chi è morto per portare avanti la battaglia dei diritti.