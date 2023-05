Mengoni all'Eurovision: il look Versace scintillante con perle ricamate e pantaloni in ecopelle

Marco Mengoni - Il suo look sul palco dell'Eurovision era luminosissima grazie a un abito pensato apposta per lui dall' Atelier Versace. Un top giromanica con perle e gemme ricamate a mano in colori che vanno dal cristallo brillante al nero. Pantaloni in ecopelle con lo stesso ricamo sul fianco destro. Elegantissimo e scintillante (letteralmente).