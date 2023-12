Red carpet con le stelle, e la festa brilla

A dicembre si respira aria di festa e si allestiscono gli addobbi natalizi. E come da tradizione arriva il momento di festeggiare la bellezza. Un augurio che il make up artist Simone Belli organizza per le celebrità del mondo cinematografico che durante l’anno si sono affidate alla sua professionalità. Avvolti in un’atmosfera festosa tra neve, violini e zucchero filato, insieme all’immancabile albero decorato con luci e strenne si sono fermate per una foto ricordo tante attrici. In fila per entrare Margherita Buy con mascherina era affiancata dalla figlia Caterina De Angelis, mentre dentro il Mediterraneo al MAXXI negli spazi antistanti il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo sono entrate senza soluzione di continuità Carlotta Antonelli, Euridice Axen, Caterina Balivo con Nicoletta Romanoff, Francesca Fagnani, Cristiana Capotondi, Laura Chiatti, Michela Quattrociocche, Caterina Di Domenico e Valeria Bilello insieme al compagno Tommaso Labate. Giulia Bevilacqua scambiava qualche commento con Valeria Golino, mentre tante interpreti del momento come Maria Chiara Giannetta, Alessandra Mastronardi con cappellino nero, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Ludovica Coscione e Caterina De Angelis assaggiavano gustose specialità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabrina Impacciatore felice di salutare il suo make up artist e il cast di "White Lotus" composto da Beatrice Grannò e Francesco Zecca. Pierpaolo Piccioli e Giuseppe Fiorello, oltre a Mariella Milani osservavano l'atmosfera festosa. Tutti hanno apprezzato l’albero dedicato a “Fondazione Mente”, creata per colmare le mancanze che ci sono per i bambini con disturbi del neuro sviluppo. E ancora Francesca Fagnani, Valentina Cervi, Elena Santarelli, Isabella Ferrari, Thony e Cinzia th Torrini con Ralph Palka, Matilde Gioli con il suo chihuahua, Anna Ferzetti, Donatella Finocchiaro e Liliana Fiorelli ascoltavano i consigli di Belli che si sintetizzano così: «No ai glitter, sì alla luce delle micro pagliuzze di ultima generazione e alle labbra colorate nei toni del rosso ma in totale trasparenza». Una cascata di raffinati brand hanno partecipato all'evento ed hanno accolto le star per farle immergere in un pomeriggio tra benessere e beauty.