Venerdì 2 Dicembre 2022, 07:18

Tutti pazzi per il rock. Ritorna, nei teatri più importanti d'Italia, Queen at The Opera: lo show rock-sinfonico interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen. All'Auditorium Conciliazione, ieri sera, per la tappa romana del tour, si sono dati appuntamento, inevitabilmente, gli appassionati e i nostalgici del grande gruppo, qualcuno anche vestito a tema. Sfilata di attori tra cui Eleonora Albrecht, Laura Lattuada, Kaspar Capparoni, Leopoldo Mastelloni e Brando Giorgi con la moglie Daniela. Tra i fan anche Maria Rosaria Omaggio, Marina Tagliaferri, Alda D'Eusanio, il fisico televisivo Valerio Rossi Albertini, Antonella Attili e la giornalista Cesara Buonamici con il suo Joshua Kalman.

I CLASSICI

Ecco Nathaly Caldonazzo, in stivali e giubbotto dorati da rocker. Ma anche Alessia Fabiani e ancora Valeria Fabrizi, Ludovico Fremont, Imma Battaglia. Prenotati Milena Miconi con Mauro Graiani e Marina Tagliaferri. E poi il musicista Stefano Mainetti e Giorgia Giacobetti. Tutti a canticchiare classici indimenticabili e senza tempo come We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, Another One Bites The Dust, protagonisti assoluti dello show diretto dal maestro Isabella Turso, in cui il pubblico diventa parte integrante di un'esperienza unica.



IL FOYER

Uno spettacolo di rilievo artistico e culturale, si commenta nel foyer, che rende omaggio alla band londinese che ha fatto la storia, in cui si incontrano musica sinfonica e rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. A dare ancora più pathos alla scena un suggestivo visual show, che emoziona e coinvolge il pubblico.