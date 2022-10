Lunedì 24 Ottobre 2022, 09:15

L'ultima giornata della Festa del Cinema è all'insegna dei motori e dello sport. Sfilata di roboanti Lamborghini d'epoca, con cast a bordo, di fronte all'Auditorium Conciliazione. Alice nella Città, il festival parallelo della Festa del Cinema, presenta il film Lamborghini- the man behind the legend del regista Premio Oscar Bobby Moresco. Applausi del folto pubblico assiepato lungo le transenne quando, da un bolide, esce il protagonista Frank Grillo, che nel movie interpreta il leggendario fondatore della casa automobilistica emiliana Ferruccio. «Sono molto stanco - dice il divo - dopo aver volato venti ore». E poi, per il resto del cast che anima il road-show, il giovane Romano Reggiani, Tony Renis e il rap Clementino a bordo di un trattore, sempre della celebre casa. Ecco Tonino Lamborghini, figlio del mitico Ferruccio, con le figlie Ginevra, in lungo argentato, Lucrezia e Flaminia. Cocktail prima della proiezione. Ecco Madalina Ghenea.

Cellulari puntati in attesa di Eleonora Abbagnato, Andrea Lo Cicero, Massimiliano Rosolino. Ecco Valeria Altobelli. Mentre impazzano i flash, il produttore Pascal Vicedomini ricorda che a Grillo, la sera precedente, è stato consegnato, in un hotel deluxe di via del Babuino, Il Capri Award Italoamericano 2022 con cui si inaugura la stagione di Capri Hollywood in programma dal 27 dicembre. Al party anche Cristiano De Andrè, Giovanni Antonacci, figlio di Biagio, con la sua Giulia Abbiati, Cecilia Dazzi e Moresco con la moglie Barbara, la figlia Amanda e il nipote Jack. Tornando alle premiere, al Parco della Musica sfilano i volti de Er gol de Turone era bono sulla famosa partita Juventus-Roma del 1981. Nell'aria risuona l'inno della Roma. Ci sono i protagonisti Maurizio Turone, Roberto Pruzzo, Andrea Rivera, Ettore Viola, Enrico Vanzina. Passano Paola Minaccioni, Lino Banfi, Riccardo Rossi, Matteo Garrone, Luca Zingaretti, gli ex calciatori Roberto Scarnecchia e Paolo Alberto Faccini, Rosella Sensi, Fausto Brizzi con Silvia Salis. E ancora al Conciliazione Alice nella Città propone anche Daphne Scoccia, Denise Tantucci, Maria Roveran e Teresa Saponangelo per il film I nostri ieri. Mentre al Parco della Musica sfilano i volti della serie Boris 4 tra cui Carolina Crescentini, Caterina e Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti, Eugenia Costantini e la simpatica Karin Proia.