De Sica, uno spettacolo di ricordi

Uno showman irrefrenabile e tanti amici in platea. Christian De Sica torna a teatro con “Christian racconta Christian De Sica”, all’Auditorium Conciliazione. Testo scritto da lui stesso, che ne cura anche la regia, e da Raffaello Fusaro. Ed è subito folla glam. Ad iniziare dall’amica Sabrina Ferilli, ammiratissima, al braccio del suo compagno Flavio Cattaneo. La seguono, poco dopo, Massimo Ghini e il regista Fausto Brizzi con la sua Silvia Salis. Arrivano Enrico Vanzina con Federica, Brando De sica e Paola Comin, Fausto e Lella Bertinotti. Tutti invitati personalmente dal mattatore in scena. In prima fila la moglie Silvia Verdone.



E lo spettacolo può iniziare. Il grande artista si racconta al pubblico con parole e canzoni, narrando gli incontri della sua vita e gli aneddoti della carriera. Il tutto in un dialogo spumeggiante con Pino Strabioli, con lui sul palco nell’inedita veste di cerimoniere dello show e insieme a un’incredibile band diretta dal maestro Marco Tiso. Attraverso monologhi irresistibili e storie commoventi, De Sica ripercorre gli anni accanto al papà Vittorio, i racconti di quel cinema natalizio che ha accompagnato e tratteggiato l’ultimo trentennio della storia italiana. Lunghi applausi e interminabile fila di fronte al camerino del protagonista, per immortalare il magico momento. E questa sera si replica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA