Passioni e sogni da teen ager: una notte da Miss

Al tacco dodici c'è chi preferisce sfilare con calzature più originali, soprattutto più comode, senza per questo perdere il proprio stile. I tempi cambiano anche per i concorsi di bellezza come "New Teenager Original", la kermesse trasformata in un format tv dal regista Stefano Stefanelli, che ha rilevato il brand dal patron Nunzio Lusso, colui che 50 anni fa ha lanciato tantissime "Miss Teenager" diventate celebri: Mita Medici, Gloria Guida, Milly Carlucci, Barbara De Rossi, Isabella Ferrari, Gabriella Golia, Claudia Gerini, Laura Chiatti, Laura Freddi, Bianca Guaccero, Serena Autieri, Simona Ventura. Ad omaggiare questo traguardo importante, il suo fondatore, le giovanissime che hanno conquistato la fascia nelle varie edizioni, un video colmo di ricordi ed emozioni; un mondo in bianco e nero e poi a colori che ha ripercorso i momenti salienti per festeggiare un compleanno speciale insieme alla platea gremita, accorsa negli studi televisivi di Gold Tv in via Giacomo Peroni nel quartiere Roma Est, per assistere alla serata finale.

Madrina di questa edizione la bellissima Manina Nazzaro, conduttrice ed influencer di successo, fasciata in un abito di seta color arancio, affiancata da due talentuose promesse: Beatrice De Dominicis, reduce da una stagione di successi al fianco di Fiorello in Viva Rai2!, e Carlotta Casalvieri, attrice in Tutti pazzi per amore. L'entusiasmo delle finaliste, la cui immagine è stata curata dalla fashion stylist Roberta Nenni, ha contagiato anche i numerosi ospiti intervenuti, tra i quali: il Tenore Roberto Cresca con la Soprano Jelena Stefanic, le cantanti Letizia, Arianna Lavacchielli, le stiliste Silvia Actis Perino e Patrizia Paioletti, il conduttore Angelo Martini in compagnia dell'incantevole cantante cubana Gladys Princess e tanti altri.

Le teen, provenienti da varie regione italiane e seguite passo passo da Massimiliano Sebastiani e Michele Spanò, hanno avuto due "allenatrici" d'eccezione pronte ad incoraggiarle ed aiutarle a tenere l'umore sempre alto, ovvero due fashion influencer: Camilla Spinelli, esperta di calcio con i suoi oltre 400 mila follower su Tik Tok, e Claudia Dorelfi, amante del beauty con i suoi oltre 600 mila follower.

Immancabili i loro selfie divertenti che hanno coinvolto tutto il team e perfino la mascotte a 4 zampe dell'attuale patron: la barboncina Brigitte super coccolata da tutti ed in particolare dalla Nazzaro che nutre un grande amore per gli animali. A fine serata la giuria tecnica ha decretato la vincitrice, accolta dagli applausi del pubblico e dalla regina uscente, Alessandra Balestrieri. Sul podio più alto la diciassettenne Ludovica Dina Pieraccioni, di La Spezia, studentessa al liceo di scienze umane e con in tasca il sogno di un futuro nella moda o nel cinema. E chissà che non possa realizzarli entrambi con la volontà e la voglia di studiare che lei stessa ha ammesso di avere: "perchè la vita non è solo questione di fortuna, ma prima di tutto ci vuole impegno".