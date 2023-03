Paolo Sorrentino in via Veneto per il film dell'amico Umberto Contarello

Paolo Sorrentino scovato dall’obiettivo di Rino Barillari all’Harry's Bar. Ma che ci fa il regista Premio Oscar in uno dei luoghi cult della Dolce Vita? Semplice. Accompagna, e consiglia, un amico storico. E che amico. Si tratta di Umberto Contarello, che ha firmato la sceneggiatura de “La grande bellezza” e ora è alle prese con il suo primo film come regista e interprete. Il set, tutto interno, è blindatissimo. Cavi, macchine da presa e scale sparse un po' dovunque nell’antica location. Nulla si sa sulla trama ma voci di corridoio parlano di un racconto dell’Italia attraverso il vino. E trapela, con grande difficoltà, anche un probabile titolo provvisorio: “Infinite”.

E quindi è il turno di un’articolata tre giorni nella Capitale che ha già registrato la presenza di Contarello e troupe nelle varie location di Ostia, Lungotevere, nei pressi di Bulgari, e ovviamente il regno di Pietro Lepore: quest’ultimo, per girare una scena, veste addirittura i panni del barman. Lui che del bar dove sono passati i più grandi divi del passato e del presente, ne è in realtà il proprietario. Così, tra un ciak e l’altro, ecco il protagonista, in giacca marrone e cravatta intonata, assaggiare dei vari sfizi salati mentre alza un calice di buon rosso. Magari un modo per raccontare, attraverso il nettare di Bacco, la Città Eterna. E si diverte Sorrentino, che sta rigorosamente dietro le quinte, in giacca a vento blu, nel seguire gli eventi. Poi, nelle pause, si accende l’amato sigaro e conversa con il neo regista, che lo imita con una sigaretta. E chissà quante altre sorprese ci riserva questo duo stellare, lungo le vie e i vicoli della Capitale. E che film sarà? Magari un capolavoro.