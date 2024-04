Con Max Giusti una serata frizzante piena di stelle

Grande momento di aggregazione glam, come sempre, quello del Teatro Sistina. Ad applaudire l’irresistibile Max Giusti, che nella nuova stagione dello stabile smette i panni del Marchese del Grillo e torna a indossare l’abito da mattatore in “Bollicine”, arrivano proprio in tanti. Ad iniziare dal ministro dello Sport Andrea Abodi, al fianco della moglie Maria Grazia, in elegante giacca dai toni del blu. Scambio di battute con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che coglie ovviamente l’occasione per commentare alcuni eventi. Li segue, poco dopo, il conduttore Beppe Convertini, che svetta ogni volta su tutti gli altri ospiti vip.

Lo saluta, nell’affollato foyer, la conduttrice televisiva Caterina Balivo, in elegante cappottino nero su mise viola e tracolla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scambio di sorrisi tra la conduttrice radiofonica Elisabetta Ferracini e la cantante-attrice Donatella Pandimiglio, mentre fanno il loro ingresso le fascinose Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, con Arianna Mihajlovic. È della partita il mondanissimo ex senatore Antonio Razzi con la moglie Maria. Si riconoscono la fulva attrice Edy Angelillo, in sgargiante spolverino azzurro, e il direttore dell’Adnkronos Davide Desario. Curiosità, e pioggia di flash, per il ballerino Simone Di Pasquale, che assieme alla compagna Maria Di Stolfo illustra all’attore e regista Michele La Ginestra, scortato dalla moglie Elisabetta, la sua attivissima scuola di ballo. Si diverte con i fotografi la giornalista Alda D’Eusanio. Qualcuno fa una pausa al bar prima di prendere posto. E finalmente si alza il sipario per lo spettacolo “Bollicine”, che già nel titolo promette elementi scoppiettanti. Davanti alle bollicine ci si lascia infatti andare alle confidenze più particolari, quelle che lo showman è pronto a fare al suo pubblico. L’attore è deciso a dire le sue verità più scomode, perché se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. È un Max Giusti inedito, che racconta agli spettatori quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine. Il risultato non si fa attendere: scroscio di applausi a fine serata, e lunga fila di fronte al camerino del protagonista per congratulazioni e selfie ricordo. Nessuno sembra volersene andare.