Boss in Incognito, stasera l'ultima puntata: Max Giusti arriva alla Sedima Fashion Hub, l'azienda abruzzese leader dei jeans. Le anticipazioni

Dopo il successo della scorsa puntata che ha avuto come protagonista la Urbano Tartufi, stasera in tv torna Boss in Incognito il programma condotto da Max Giusti. Il docu-reality che svela le vite dei dirigenti aziendali impegnati nel lavoro quotidiano insieme ai loro dipendenti andrà in onda stasera su Rai2 con l'ultimo appuntamento di stagione. Scopriamo dunque le anticipazioni.

Boss in incognito, stasera l'ultima puntata

Sarà Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub, l'ultima protagonista della stagione di Boss in incognito, il programma condotto da Max Giusti in odna lunedì 18 marzo alle 21.20 su Rai 2.

Chi è Chiara Iachini

Nel corso della puntata, Chiara Iachini incontrerà i suoi dipendenti: con Tiziana imparerà a dare colore ai jeans conoscendo la difficile tecnica della tintura; con Mauro scoprirà, invece, che il «lavaggio» dei jeans è un intervento sul tessuto fondamentale quasi quanto quello creativo degli strappi e dei tagli di cui è maestro Mauro, l'addetto ai prototipi più innovativi; Roberta insegnerà alla Boss, invece, la cura e l'arte del ricamo. Ad aiutarla nella sua missione ci sarà, come sempre, Max Giusti che sarà affiancato da Rasim nello spettacolare metodo di verniciatura dei jeans. Ma l'avventura di Boss in incognito non terminerà questa settimana. Visto il successo delle nuove puntate, lunedì 24 marzo andrà in onda, sempre in prima serata su Rai 2, una delle puntate delle scorse edizioni.