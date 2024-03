Max Giusti a Domenica In, moglie, figli, età: tutte le curiosità

Massimiliano "Max" Giusti è nato il 13 febbraio 1957 a Roma. E' uno dei comici e imitatori più famosi e apprezzati in Italia. Oggi sarà ospite a Domenica In.

Gli esordi

Ha iniziato la sua carriera artistica negli anni '80.

È particolarmente noto per le sue abilità nell'imitazione di personaggi famosi, sia italiani che internazionali, e per le sue performance comiche che spesso mescolano satira, umorismo e parodia.

Ha lavorato in vari programmi televisivi italiani, sia come ospite che come conduttore. Tra i programmi più famosi a cui ha preso parte ci sono "Colorado" e "Zelig".

Ha anche avuto successo nel mondo del doppiaggio, prestando la voce a numerosi personaggi di film d'animazione e serie televisive.



Imitazioni e personaggi famosi

Max Giusti è famoso per le sue imitazioni di personaggi celebri, sia italiani che internazionali. Tra i suoi personaggi più noti ci sono Silvio Berlusconi, Gianfranco Fini, Vittorio Sgarbi, Roberto Benigni e molti altri.

È particolarmente abile nel catturare le espressioni, le voci e le peculiarità gestuali dei personaggi che imita, rendendo le sue performance molto realistiche e divertenti.

Moglie e figli



Max Giusti è molto riservato sulla sua vita personale e tiene la sua sfera privata al di fuori dei riflettori. Nel 2009 si è sposato con Benedetta Bellini con la quale ha avuto due figli: Matteo, nato nel 2010 e Caterina, nata nel 2012.

Altre attività

La famiglia abita in una villetta alla Pisana, Roma Ovest. “Non è certo un villone ma è quello che desideravo da bambino quando abitavo in 40 metri quadrati in un palazzo”, ha dichiarato l’artista in un’intervista a La Repubblica alcuni mesi fa. Max Giusti è per metà marchigiano per lato del padre e metà sardo per le origini materne, ed è proprietario di un club di tennis, sport di cui è un grande appassionato.

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Max Giusti ha anche lavorato come doppiatore, prestando la voce a personaggi di film d'animazione e serie televisive.

Ha partecipato a diversi eventi di beneficenza e ha sostenuto varie iniziative sociali nel corso degli anni.