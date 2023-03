Mattia Rame presenta il nuovo singolo "Muoviti"

Sabato Mattia Rame presenta "Muoviti", il suo nuovo singolo. Il brano anticipa il primo disco “Lo Spazio, l’Egitto, Battiato”. Ingresso gratuito dalle ore 21 a largo Venue.

“Muoviti”, prodotto da Alessandro Giovannini al White Rock Studio di Roma per Gallia Music, sarà su tutte le piattaforme digitali dal 17 marzo ed è già disponibile in pre-save a questo link.

“Muoviti” è un invito a non restare fermi. É la presa di coscienza che, lavorando sulla consapevolezza del nostro stato d’animo interiore, possiamo essere in grado di cambiare la percezione stessa dei nostri problemi e dell’ambiente circostante.

Acclarato che, anche un piccolo movimento del nostro corpo, innalza i livelli di serotonina nel sangue e sprigiona le endorfine che donano luce significativa alle cose gettate nell'ombra, restare fermi pare non essere mai una buona soluzione. “Muoviti”, nato dall’esperienza stessa dell’artista, è un brano autobiografico che ruota intorno alla citazione nascosta di William James, uno dei padri della psicologia americana e di quella empirica. Questa frase rappresenta proprio l'incipit del ritornello stesso:"È impossibile rimanere tristi manifestando i sintomi dell'allegria".

Con "Muoviti", Mattia Rame esplica il concetto che rappresenta il senso della canzone stessa che evolve da uno sguardo interiore e contemplativo dell'Esistenza, a volte oscuro se non condiviso, ad una dimensione collettiva. Si tratta di pensare all’azione come cura, una nuova visione nella quale andando incontro all'Altro e agli Altri si accetta di perdersi nel Mare della Vita e delle Cose iniziando a fluire con esse. Dal pensiero all'Azione. Come una canzone.

Un’esortazione che prenderà vita sabato 18 Marzo a Largo Venue di Roma (​Via Biordo Michelotti 2) dove Mattia Rame si esibirà in un esclusivo showcase dal vivo per presentare il suo nuovo singolo, insieme a brani tratti dal suo repertorio accompagnato sul palco dalla sua band: Alessandro Giovannini alle chitarre acustiche, cori, kaos pad; Giuseppe Levanto al piano, synth, sequenze e programmazioni; Pasquale Leonardi alle chitarre elettriche.

