Concerti a Roma fino al 19 marzo: da Gianni Morandi a Eugenio Bennato

I migliori concerti a Roma fino al 19 marzo

LUNEDI 13 MARZO

Jazz/All’Elegance tributo al pianista Horace Silver

«Cos'è il jazz se non un altro linguaggio?» diceva Horace Silver, storico compositore e pianista del Connecticut nato da padre capoverdiano e da madre irlandese, scomparso nel 2014. Autore di grandi successi del jazz come "Song for My Father", influenzato dal funk, dal gospel e dalla musica latinoamericana e afroamericana, scoperto in un club di Hartford dal sassofonista Stan Getz con cui fece il suo debutto discografico, si trasferì a New York dove insieme al batterista Art Blakey fondò un gruppo che poi sarebbe diventato il nucleo dei Jazz Messengers, e lì cominciò a suonare con i grandi nomi del jazz accompagnando tra gli altri Coleman Hawkins e Lester Young e lavorando nei locali che videro la nascite del bebop. Gli rendono omaggio il pianista Emanuele Rizzo, il contrabbassista Giuseppe Civiletti e il batterista Giampaolo Scatozza.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458 ore 21,30

Jazz/All’Alexanderplatz il quartetto del batterista Ezio Zaccagnini

Torna il batterista Ezio Zaccagnini in quartetto con il chitarrista Andrea Gentili, il pianista e tastierista Edoardo Petretti e il contrabbassista Giacomo Nardelli, ospite il vocalist e griot del Senegal Badara Seck.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, ore 21

MARTEDI’ 14 MARZO

Jazz/All’Alexanderplatz doppio live del trio di Domenico Sanna

Il piaanista Domenico Sanna, considerato tra i più raffinati del nostro jazz, è di scena con un trio internazionale per offrire un viaggio nelle pulsazioni di un jazz moderno e attuale. Già collaboratore di Dave Liebman, Jeff Ballard, Steve Grossman, Bill Stewart, Peter Berstein, Joe Lovano, Eddie Gomez, Dayna Stephens, Logan Richardson, Gregory Hutchinson, Gegè Telesforo, Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Francesco Cafiso, Gegè Munari, Daniele Tittarelli, Maurizio Giammarco, Dario Deidda e molti altri, stavolta ha al suo fianco il contrabbassista statunitense Ameen Saleem, da Washington, annata 1979, già partner di Roberta Gambarini, Winard Harper, Marcus Strickland, Frank Lacy, Gregory Hutchinson e la big band di Roy Hargrove, e il giovane batterista napoletano Francesco Ciniglio, formato a New York e di base a Parigi, è una delle rising stars del jazz statunitense.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, stasera e domani, ore 21

Jazz/All’Elegance il trio Another Time rende omaggio a Hancock

Another Time è un trio formato da Pierpaolo Principato al pianoforte, Andrea Avena al contrabbasso e Giampaolo Scatozza alla batteria, e stasera rende omaggio al pianista Herbie Hancock, da Chicago, 82 anni, riproponendo i brani del suo repertorio rivisitati in chiave moderna. Hancock rappresenta il punto di incontro tra il mainstream e il jazz moderno toccando la musica latina, il drum&bass, il funk/soul. Nel concerto all’Elegance i trio rivisiterà molte fasi del repertorio di Herbie, dai brani più Swing a quelli più attuali.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 15 MARZO

Musica/All’Elegance Cafè Massimo Pirone fa un ritratto di Frank Sinatra

Il trombonista e arrangiatore Massimo Pirone presenta il suo progetto dedicato a “The Voice”, Frank Sinatra, in un concerto dalle sfumature jazz e swing, interpretando i titoli che hanno reso celebre il mito in tutto il mondo. “Portrait of Sinatra” contiene i brani più importanti della sua carriera, arrangiati per regalare alla memoria dell’artista un omaggio originale e unico. Il repertorio spazia da “Witchcraft” a “All the way” passando per “I’ve got you under my skin”, “Fly me to the moon” e così via, in un viaggio tra gli standard americani più famosi rivisitati in chiave jazzistica ma con un profondo rispetto per melodie intramontabili. Con Pirone suonano Riccardo Fassi all’organo Hammond e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends con Onorati Coffee Makers

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspetta la band Onorati Coffee Makers. Aprono la session il vocalist Luigi Onorati, il chitarrista Stefano De Angelis, il bassista Lucio Carletti e Mimmo Antonini alla batteria. Come sempre, tutti i bluesman e tutte le blueswoman presenti nel club sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47 825881, ore 22

Musica/Al Fonclea la New Orleans Funky Town

Un nuovo e originale progetto musicale che prevede la rielaborazione sia armonica che ritmica dei brani americani dei primi anni del '900 e in particolare quelli portati al successo dai grandi della musica jazz: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Carmen McRae, Louis Armstrong e Sarah Vaughan. Dal soul, al blues, al funk e latin sono gli stili che la band New Orleans Funky Town propone e che, insieme alle note storiche e curiosità di ogni brano, sono le basi di un concerto coinvolgente ed intenso. Sul palco la vocalist Chiara Vecchio, Gianluca Galvani alla tromba, Paolo Bernardi al piano, Renato Gattone al contrabbasso e Gianluca Perasole alla batteria.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21.30

GIOVEDI’ 16 MARZO

Elettronica/Arriva al Monk il ”Vesuvia Tour” di Meg

Durante il tour Meg, la napoletana Maria Di Donna, annata 1972. oltre a riproporre in veste nuova brani che hanno caratterizzato la sua carriera presenterà il suo ultimo progetto “Vesuvia”, prodotto da lei con la collaborazione di Frenetik, Orang3, Fugazza, Suorcristona, Tommaso Colliva e David Chalmin e che contiene i feat. di Elisa e Emma, di Altea, Alice, Sano e specchiopaura del collettivo napoletano Thru Collected, del nuovo talento hard neomelodic Nziria e della pianista francese Katia Labèque.

“Vesuvia” ha segnato il ritorno della regina della scena alternativa elettronica italiana confermando il suo indiscusso talento, la sua grande sensibilità e la sua voglia di mettersi sempre in gioco esplorando costantemente nuovi mondi sonori: un vero inno alla vita, un’esortazione a danzare in suo onore per renderle omaggio e cantarla, nonostante tutte le avversità. Un incoraggiamento che ritroviamo anche nelle parole di Meg sulla dimensione live: “I concerti sono diventati ancora più di prima un momento speciale e unico in cui incontrarsi e celebrare la vita. Quasi un atto di resistenza in questi tempi bui.”

Monk Club, monkroma.it, via Giuseppe Mirri 35, ore 20.30

Jazz/All’Alexanderplatz Toni Armetta & Threegonos

Il gruppo Threegonos è stato fondato circa 20 anni fa dal bassista Toni Armetta, oggi è un quintetto formato da alcuni tra i musicisti piu attivi e talentuosi del panorama musicale, il cui intento è produrre brani di musica originale (per lo piu’ scritti e arrangiati da Armetta) che considerando le diverse provenienze musicali sia dei singoli musicisti sia le molteplici esperienze professionali del leader, racchiudono una grande varietà di atmosfere e sonorità: jazz, latin, funk-rock, etno. Con Toni al basso elettrico suonano il sassofonista Giuseppe Russo, Edoardo Petretti al synth e alla fisarmonica, il chitarrista Ludovico Piccinini e il batterista Danilo Ombres.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Jazz/Il trio del trombettista Ralph Alessi live alla Casa

Americano di San Francisco, 60 anni, il trombettista e compositore Ralph Alessi, cresciuto sulla scena newyorkese, già partner di musicisti famosi come Steve Coleman, Jason Moran, Don Byron, Ravi Coltrane, Fred Hersch, Uri Caine e Marc Copland, arriva a Roma per un concerto e per una masterclass (in programma ieri mercoledì alle ore 16). In trio con il pianista Florian Weber e il batterista Mark Ferber, nove album alle spalle, figlio del trombettista Joe e di una cantante lirica, Alessi si muove fra post-bop e jazz moderno, insegna jazz, ha un’ottima tecnica e dal vivo ci sa fare.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Hip Hop/Bassi Maestro live al Largo Venue

Bassi Maestro, pseudonimo di Davide Bassi, milanese, 49 anni, noto anche come Busdeez, North of Loreto o Cock Dini, è un rapper, disc jockey, beatmaker e produttore discografico. È considerato uno dei padri del rap underground in Italia e stasera con il nuovo tour del 2023 offre uno show altrimenti impossibile da vedere: armato di soli vinili a 45 giri e microfono suonerà per un’ora e mezza classici Hip Hop alternati con i sample originali, 40 anni di storia della musica per il dancefloor, partendo da Grandmaster Flash, passando da Notorious B.I.G. per arrivare a Kanye West. Funk, soul, classic breaks e rap mischiati per un live event unico nel suo genere, con Bassi al microfono e ai giradischi.

Largo Venue, largovenuee.com, via Biordo Michelotti 2, ore 22

Jazz/Omaggio alle musiche di Henry Mancini

Henry Mancini, nome d’arte di Enrico Nicola Mancini, scomparso nel 1994, è stato un compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore statunitense, in particolare di musica da film, nonché autore di brani celeberrimi come “Moon River”, “Baby Elephant Walk”, il tema della “Pantera Rosa” e così via. La vocalist Mimma Pisto, il pianista Riccardo Fassi, il bassista Steve Cantarano e il batterista Pietro Iodice ripropongono una ventina delle sue colonne sonore più famose.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Musica/La Scoop Jazz Band ritorna live al Cotton Club

Un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues che propone un repertorio di successi del repertorio standard e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico: ecco la Scoop Jazz Band, on the road dal 2010, reduce da live in Italia e all'estero. Sono Dino Pesole (chitarra), Antonio Troise (tastiere), Stefano Sofi (percussioni), Romano Petruzzi (sax contralto), Guido Cascone (batteria), Stefano Abitante (voce e tromba), Sebastiano Forti (sax tenore), i vocalist Donatella Cambuli e Massimo Leoni, Antonello Mango (contrabbasso) e Michelangelo Marinelli (sax baritono).

Jazz/Jam session al Charity per il compositore Richard Rodgers

Jam session, stasera, dedicata al compositore americano Richard Rodgers, che insieme al paroliere Lorenz Hart scrisse brani famosi come “Blue Moon”, “Where or When” e “Falling in Love with Love”. La propone il quartetto della vocalist Valeria Rinaldi, con Stefano Di Grigoli al sax tenore, Danilo Blaiotta al pianoforte e Enrico Mianulli al contrabbasso. Tutti i musicisti jazz sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Cantautori/Massimo Donno in concerto all’Arciliuto

Dopo aver toccato numerose rassegne in giro per l’Italia, il cantautore salentino Massimo Donno arriva anche a Roma dove presenta il suo nuovo album “Lontano”. Si può fare musica con i colori? Si può cantare con i silenzi, le pause, i respiri dilatati? Si può raccontare con le vibrazioni delle corde? Si può guidare con le variazioni timbriche strumentali e vocali? Si può volare con le ali fatte di parole? Si può percorrere l’ armonia? Sono le domande alle quali risponde la musica di Donno, sul palco con Eleonora Pascarelli (voce e sinth) e i fiati di Emanuele Coluccia.

Teatro Arciliuto, arciliuti.it, piazza Montevecchio 5, ore 21

Rock/Al Fonclea gli One More Blues

Gli One More Blues vi accompagnano in un viaggio nel tempo, alla ricerca delle radici della musica nera dagli inizi del secolo scorso fino alla metà degli anni 70. Dalle paludi del delta del Mississipi a Chicago e Detroit, fino alla swinging London. Da Bukka White e Robert Johnson, attraverso Willie Dixon, Bo Diddley e Muddy Waters, fino a Eric Clapton e gli Stones. Sono sette musicisti romani, provenienti da esperienze e percorsi musicali diversi, come il batterista Luca Biagini, Giuseppe Prosperi all’armonica e il pianista Luciano Gargiulo.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21.30

VENERDI’ 17 MARZO

Jazz/Al Parco il pianista brasiliano Amaro Freitas

Amaro Freitas, brasiliano, 31 anni, è ora uno dei nomi di punta del pianismo jazz contemporaneo e arriva per la prima volta a Roma. Dai bassifondi di Recife nel nord-est del Brasile a icona del jazz internazionale, Freitas, star nascente del jazz carioca e globale, ha lavorato instancabilmente per diventare l’artista che è oggi. Guadagnando l'attenzione internazionale per “un approccio alla tastiera così unico da essere sorprendente", i suoi album di debutto e secondo album “Sangue negro” (2016) e “Rasif” (2018) sono arrivati su un'ondata di consensi istantanei. Il nuovo album “Sankofa”, una ricerca spirituale nelle storie dimenticate, filosofie antiche e figure ispiratrici del Brasile nero, è il suo lavoro più straordinario e sincero fino a oggi.

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/Il trio Borghese in Quintet torna all’Elegance Cafè

Il Trio Borghese, nato a Roma nel 2015 nel teatro di Villa Borghese, propone un ampio repertorio swing con richiami al gypsy jazz, spaziando da standard a brani pop reinterpretati in chiave retrò, per una serata di jazz e swing proposto con freschezza e modernità, creando un’atmosfera elegante e insieme coinvolgente. Da qualche tempo il trio è in quintetto: con la vocalist Ilaria Monteleone, il chitarrista Luca Traverso e il bassista Isaia Mammano adesso ci sono il sassofonista Riccardo Nebbiosi e il batterista Federico Orfanò.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458, ore 21,30

Jazz/All’Alex due serate con il contrabbasso di Giovanni Tommaso

A distanza di ben 23 anni il contrabbassista Giovanni Tommaso ripropone stasera il repertorio di uno dei suoi dischi di maggior successo. Si tratta di “La Dolce Vita” che allora fu registrato con Enrico Rava, Stefano Bollani e Roberto Gatto. Quando uscì ottenne subito un buon risultato di vendite e di critiche, ma dopo qualche mese l'americana Critic’s Picks, composta da svariati critici, votò l’album nella terza posizione della classifica dei migliori dischi del mondo del 2001. In Italia la notizia ebbe un’eco rilevante che provocò un’eccezionale visibilità e svariate ristampe del disco. Per l’occasione del 17 marzo il quartetto vedrà oltre a Tommaso al contrabbasso, Javier Girotto al sax, Claudio Filippini al piano e Alessandro Paternesi alla batteria. E domani Giovanni è in trio, con Claudio Filippini al pianoforte e Marco Valeri alla batteria, per suonare composizioni originali sue e due standard, “Lullaby of Birdland” di George Sharing e “Hoedawn” di Oliver Nelson.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, stasera e domani, ore 21

Cantautori/Claudio Orfei con “My Wonderland” all’Officina Pasolini

Il cantautore e compositore romano Claudio Orfei presenta dal vivo il suo primo album, “My Wonderland”, a Officina Pasolini laboratorio creativo di alta formazione e hub culturale della Regione Lazio. Tra musica, chiacchiere, proiezioni, ospiti attesi e inaspettati, si andrà alla scoperta di un concept album composto da dieci tracce inedite che racconta di un viaggio intorno al mondo, tra realtà e fantasia, dove si intrecciano otto lingue, diverse culture e vari generi musicali: “Il jazz diventa un paio d’occhiali da indossare – spiega Orfei - la world music si trasforma in colori con cui sporcarsi le mani e dipingersi il viso, la canzone d’autore è una rosa che il cantautore coltiva con cura, le cui radici si intrecciano con il contrappunto classico degli archi e il teatro diviene una grande stanza dei giochi in cui creare con libertà e fantasia”.

Con lui Aidan Zammit al piano, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Giovanna Famulari al violoncello, Gabriele Coen al clarinetto, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e Matteo Di Francesco alla batteria, più tre delle grandi ospiti femminili che lo affiancano in questo disco che vuole anche omaggiare la figura della donna, nella musica come nella società: sono Raffaella Misiti, Raffaela Siniscalchi e Susanna Stivali.

Officia Pasolini, officinapasolini.it, Teatro Eduardo De Filippo, viale Antonino di S.Giuliano 782, ingresso gratuito, ore 21

New Wave/I JustLikeCure in concerto al Lian Club

I JustLikeCure, ottima e fedele tribute band di The Cure, frugano nel repertorio della band inglese per offire i brani più significativi del gruppo. Sono il vocalist e chitarrista Stefano Esposito, il chitarrista Marcello Caresta, il tastierista Francesco Guarnaccia, il bassista Daniele Zampa e il batterista Claudio Daddi. Dopo il loro live c’è il Dj Set New Wave & Dance anni ’80 con Prince Faster e Pierluigi Pjay.

Lian Club, Lungotevere dei Mellini 7, 388-9549899, ore 22

Jazz/Al Charity Cafè il "frastuono" di Zanisi e compagni

“Brouhaha” è un progetto di recentissima nascita e frutto dell’incontro tra quattro musicisti romani mossi dal desiderio di condividere le proprie composizioni originali, le proprie radici e sonorità, la propria identità musicale, con l’intento di creare un suono unico e armonico, in ironica antitesi al nome “Brouhaha”, che vuol dire trambusto, rumore, frastuono. Sono il pianista Enrico Zanisi, il chitarrista Simone Sansonetti, il contrabbassista Alessandro Bintzios e la batterista Alessandra D'Alessandro.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Rock/Doppio tributo ai Queen al Fonclea

Il nome della band rievoca il noto album "Hot Space" firmato Queen e datato 1982: ecco gli Hot Spaces Queen Tribute, gruppo che unisce il tastierista Attilio Grandinetti, il bassista Fabrizio Aliotta, il chitarrista Roberto Scandurra e ll cantante William Grani, tutti legati da un'unica grande passione: l'amore per i Queen.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, stasera e domani, ore 21.30

SABATO 18 MARZO

Musica/Il grande Gianni Morandi in concerto al Palasport

Era un bel pezzo che Gianni Morandi non si faceva vivo su un palco, a prescindere da Sanremo e altre apparizioni televisive, e stasera, alla tenera età di 78 anni portati splendidamente, arriva al Palasport con la sua nuova band guidata dal chitarrista Luca Colombo: sono Michele Quaini (chitarra), Ricky Quagliato (batteria), Ambrogio Frigerio (trombone), Camilla Rolando (tromba), Nicolas Lecchi (sax), Paola Zadra (basso), Maurizio Campo (pianoforte), Michele Lombardi (tastiere), Daniele Leucci (percussioni) e le voci di Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra.

Sarà un’occasione per riascoltare i suoi successi, da “C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” a “Uno su mille”. “Scende la pioggia”, “Occhi di ragazza”. “La fisarmonica”, “Non son degno di te”, “Banane e lampone”, “Fatti mandare dalla mamma”, “In ginocchio da te” e via di questo passo, fino ai brani del suo ultimo album “Evviva”, nel quale non mancano canzoni firmate da Lorenzo Jovanotti. Che altro aggiungere, visto che tutti conosciamo bene Gianni e le sue energie positive? Il Go Gianni Go Tour vi aspetta.

Palasport, piazzale Pier Luigi Nervi, ore 21

Musica/Eugenio Bennato con “Vento Popolare” all’Auditorium

Il cantautore, bandleader, musicista e compositore Eugenio Bennato torna in concerto per la presentazione del nuovo album e progetto “Vento Popolare”, accompagnato da Ezio Lambiase (chitarra classica e elettrica), Mujura (chitarra acustica e basso), Sonia Totaro (voce e danza) e Francesca Del Duca (voce e percussioni). Eugenio presenta i brani del nuovo album e i grandi classici che hanno segnato la sua carriera, per un evento che rappresenta la tappa più significativa di un infinito tour: Napoli, la sua città, evocativa e ideale raccordo delle mille tappe di un percorso che da anni lo vede girare il mondo, dal Mediterraneo nordafricano della Tunisia e del Marocco alla terraferma europea con la Germania, la Svizzera e cento altri posti. Vento Popolare, il canto libero di un artista, vera coscienza popolare dei nostri giorni, è il sinonimo di condivisione di culture, rispetto delle differenze, contatto umano e solida e ferma contrapposizione alle logiche a senso unico del profitto e dell’egoismo.

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Sala Petrassi, ore 21

Musica/Il Muro del Canto live a Enotica, al CSOA Forte Prenestino

Il Muro del Canto torna dal vivo a Roma per portare sul palco i brani del nuovo disco “Maestrale”. “Vorrei saper pregare, quando cresce l'ombra o mi sovrasta un male. Con le mani unite calmare il temporale, ma allargo le mie braccia e grido al Maestrale": comincia così l’album della band. A quattro anni di distanza dal precedente lavoro “L’amore mio non more”, che ha consacrato Il Muro del Canto come formazione di culto nel panorama della musica indipendente nazionale, il gruppo è tornato, lo scorso giugno, con il quinto disco in studio. L’uscita dell’album è stata accompagnata dall’importante ritorno alla dimensione live, che negli anni, con oltre 400 concerti, ha portato la band a esibirsi in tutta Italia ampliando costantemente il pubblico che segue le sue performance. Durante il tour estivo, oltre ai concerti da headliner, Il Muro del Canto è stato impegnato anche in una serie di aperture al cantautore e chitarrista americano Ben Harper & The Innocent Criminals. La band: il vocalist Daniele Coccia Paifelman, Alessandro Pieravanti (voce narrante, batteria e percussioni), Alessandro Marinelli (fisarmonica, pianoforte), Ludovico Lamarra (basso), Eric Caldironi (chitarra, pianoforte), Franco Pietropaoli (chitarra elettrica).

Enotica, CSOA Forte Prenestino, via Federico Delpino 187, ore 22

Musica/Greg & The Five Freshmen, tributo ai crooners all’Elegance

Un tributo ai grandi crooners come Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Andy Williams in una versione rivista da Greg, cioè Claudio Gregori, che ha anche personalizzato i testi di pezzi famosi dando una sua versione dei grandi classici. Lo show che ritorna all’Elegance è in stile Las Vegas, ricalcando i Rat Pack di Sinatra e alternando brani swing a sketches che rendono lo spettacolo unico. I Five Freshmen sono Greg, il trombonista Massimo Pirone, il sassofonista Stefano Rossi, il pianista Danilo Riccardi, il contrabbassista Alessandro Patti e il batterista Carlo Battisti.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Dance/Con gli Adika Pongo si balla al Cotton Club

La band degli Adika Pongo (la vocalist Francesca Silvy, il sassofonista Costantino Ladisa, il chitarrista Alberto Lombardi, il batterista Andrea Merli, il bassista Alessandro Benedetti, il tastierista Alessio Scialò e il percussionista Pablo Enrique Oliver), fondata nel 1994 dal cantautore Niccolò Fabi, tiene viva la tradizione della disco music con una dance che mescola pop, soul, black music e sapori anni Settanta. Il gruppo porta in Italia e in Europa quella dance che era suonata da formazioni come gli Earth Wind & Fire, gli Chic, Sisters Sledge, Barry White, Kool & The Gang e tanti altri, e stasera torna live al Cotton.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Blues/Una notte al Charity con i Jump Aces

I Jump Aces sono una formazione romana jump_blues & swing formata nella quasi totalità da musicisti molto conosciuti della scena blues romana e non solo: sono il pianista e cantante Marco Meucci, già leader dei Red Wagons, il boogie nelle mani e una voce che lascia segno, Alessandro Angelucci, un punto di riferimento della chitarra jump_blues, Al Compassi al contrabbasso viene dal rockabilly ma non disdegna escursioni nel jump e nello swing, e Lorenzo Francocci alla batteria. Quattro assi al posto giusto.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

DOMENICA 19 MARZO

World Music/Torna in concerto Kay McCarthy, la voce dell’Irlanda

Torna in concerto l’artista che da oltre quarant’anni è portavoce della tradizione musicale irlandese in Europa. Nata a Dublino e italiana d’adozione, Kay McCarthy torna in concerto con il suo stile unico e inconfondibile, raffinato, espressivo e alieno a qualunque etichetta o moda di mercato. E’ all’Auditorium con un concerto che sarà l’occasione per festeggiare San Patrizio. Con lei (voce e arpa) Susanna Valloni (flauto, ottavino, recorder, tin whistle), Cristiano Brunella (violino), Stefano Diotallevi (pianoforte, tastiere), Piero Ricciardi (bodhrán, cnámha), Fabio Scanzani (violino, uilleann pipes), Marco Testoni (handpan, percussioni).

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 18

Jazz/Gipsy Legacy Project all’Elegance Cafè

Jazz manouche all’Elegance con Gipsy Legacy Project, formazione che vede Lorenzo Bucci e Federico Procopio alle chitarre e Giuseppe Civiletti al contrabbasso, si ispira alla tradizione jazzistica europea francese, in particolare quella iniziata dal chitarrista gitano Django Reinhardt, e propone un repertorio che comprende standard jazz, valzer musette e composizioni originali di Django, che vi riporteranno alle atmosfere parigine degli anni trenta e quaranta in un mix di virtuosismo e pathos.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Rock/Woodstock Night al Fonclea con la Paisley Vibe Session Band

La Paisley Vibe Session Band è la formazione che riporta il pubblico sulle strade in mezzo al deserto del Nevada e dell'Arizona, con quel sapore di avventura e libertà che la loro musica offre. Se siete degli hippy dentro, se avete portato i capelli lunghi, se vi ricordate di Woodstock, se avete nell’armadio una vecchia camicia a fiori o un laccetto per i capelli o se avete indossato quelle lunghe gonne colorate, la PVSB vi riporterà negli anni 60/70, con i pezzi di Carly Simon, Cat Stevens, Carol King e tanti altri, ma anche negli anni 80 e 90 con i brani di Sheryl Crow e Shania Twain. Sul palco la vocalist e bassista Sally Titcomb, il vocalist e chitarrista Marco Bellocco, il chitarrista Amavel Pinto e il batterista Stefano Iacone.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21.30

Jazz/Gianni Mazza & orchestra live all’Alexanderplatz

Il maestro e pianista Gianni Mazza, romano, annata 1944, già partner di Renzo Arbore, Little Tony, Stefano Rosso, Loy e Altomare, i Cugini di Campagna e tanti altri, presenta il suo show, nel quale si mescolano jazz, swing, canzoni e soprattutto una robusta voglia di ridere e di divertirsi, il tutto con la sua orchestra e una scaletta che fa rivivere il sound degli anni 60-70.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/Aperitivo al Charity con Francesca Dottarelli & Alex Fraternali

La vocalist Francesca Dottarelli e il chitarrista Alex Fraternali vi aspettano nel tardo pomeriggio per un aperitivo a base di classici della bossanova e standard del jazz proposti in un’atmosfera delicata.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 18.30