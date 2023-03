Roberta Morise, brindisi e candeline aspettando l'estate

Una festa che ha coinvolto tanti amici, alcuni di vecchia data e altri più recenti, ma tutti legati dallo stesso desiderio: divertirti e stare insieme. Tra le prime ad arrivare nel locale di Ponte Milvio arredato in perfetto stile industriale con tocchi di classica raffinatezza per salutare la solare festeggiata Roberta Morise è stata la bionda Bianca Duna Santoro, che conduce Top su Raidue: le due amiche erano accomunate dalla raffinata tonalità dell’abito. Beveva un bicchiere di bollicine Carolina Marconi in compagnia della sua amica del cuore Fernanda Gayotto. Alberto Matano, affascinante come sempre è arrivato insieme al marito Riccardo Mannino e tra le mani nascondeva una busta rossa con il regalo a sorpresa per Roberta: dopo gli abbracci i due si sono scatenati in un karaoke sfruttando la coinvolgente “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino, non prima di aver intonato una canzone anche insieme a Matteo Materazzi tra i partecipanti al reality dell’Isola dei Famosi.

Elena Ballerini, conduttrice televisiva e cantante scambiava commenti con Angela Tuccia che di recente era nel cast del fortunato film “Charlotte M. - Il film: Flamingo Party”. Ecco anche Mariano Gallo e Dimitri Cocciuti showrunner del programma Drag Race Italia e il produttore televisivo Max Staiti. Tra i divani disposti al centro della sala e i tavolini apparecchiati per la cena di gala, il buffet è stato apprezzato. Si riconosceva anche il collega di scorribande televisive di Morise Tinto: insieme a Roberta hanno rivissuto le atmosfere del programma che a breve li ripoterà “In viaggio con camper”: dovrebbe andare in onda questa estate su Rai1 e farà da traino al Camper di Marcello Masi incentrato su territorio e ideato da Angelo Mellone. La giornalista Paola Trotta salutava diversi amici, mentre erano attese anche la bella Mirca Viola, Carolina Rei e il collega Salvo Sottile. Dopo i primi brindisi a base di vino bianco e spumante si è aperto l’open bar con drink selezionati; alla consolle si sono susseguite canzoni apripista, classici anni Ottanta e hit più contemporanee anche legate ai successi di Sanremo 2023. La serata è proseguita tra brindisi, applausi e risate fragorose, in attesa dello scoccare della mezzanotte, quando la festeggiata Roberta ha potuto ufficialmente soffiare sulle candeline.