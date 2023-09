Virginia Valsecchi, matrimonio glam nel cuore di Roma. E Checco Zalone canta per gli sposi

Quando il “sì” diventa uno spettacolo degno di un film. Coppia d’amore e charme, abiti da sogno, l’affetto dei parenti, la festa degli amici. E che festa, visto che per Virginia Valsecchi, figlia del famoso produttore di film e serie di culto, attrice e produttrice lei stessa, e Dario Martelli Costa Luperini, romano, parigino d’adozione, manager di Dior, il matrimonio si è trasformato in un autentico evento nel cuore di Roma.

Un racconto da favola che ha infiammato i social, tra storie e post.

Accanto all’altare, il bel Dario. Pensare che i due innamorati hanno firmato le pubblicazioni lo scorso 7 giugno a Parigi, annunciando il matrimonio a Roma. La più contenta di tutti, la stilista Maria Grazia Chiuri (tornata al look moro originale dopo la parentesi bionda) alla guida creativa della maison Dior, che ha griffato lo straordinario abito della sposa, una raffinato trionfo di ricami ad impreziosire la silhouette e il lungo velo: «Così felice ed emozionata di essere a Roma per Virginia e Dario - ha postato sul suo profilo Instagram - e di aver partecipato ad un giorno così speciale per loro. Grazie a Virginia per avermi affidato il compito di creare l’abito più memorabile di sempre». Con la stilista, anche la figlia Rachele Regini che lavora con la mamma.

All’uscita, in un trionfo di applausi e lancio del riso, brillava il fitto parterre degli invitati ad alto tasso glam. Si riconoscono l’influencer romana Flaminia Andrioli, Andrea Caravita che scherza con Alessandra Airò e Lavinia Fuksas. Ancora, Carlo Sestini, modello e imprenditore digitale. Non mancano giornalisti e esponenti del mondo della cultura, come il critico d’arte e sottosegretario del Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi e il direttore generale dei Musei Massimo Osanna. Et voilà, ecco inizia la festa sulla piazza. Un’orchestra ha intonato musiche disco per dare il via alle danze goliardiche.

Poi a sorpresa, gli sposi sono montati su un side-car diretti a Palazzo Borghese di piazza Fontanella Borghese. Gli ospiti si sono spostati a piedi seguendo la banda. Ad incorniciare il dinner gala, il giardino impreziosito dal famoso ninfeo di Carlo Rainaldo. A sorpresa, anche un exploit da cantautore per Checco Zalone, che al pianoforte ha cantato e divertito sposi e invitati.