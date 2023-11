Checco Zalone in tv con "Amore + Iva"

Martedì 14 Novembre 2023, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 15:13

Amore + Iva, lo spettacolo di Checco Zalone, trionfa dopo una tournée nei teatri e arriva in prima serata su Canale 5 il 14 novembre. Dal palco dell'Arena di Verona, Zalone presenta racconti, imitazioni, musica e parodie con il suo inconfondibile stile dissacrante e originale. Lo spettacolo, caratterizzato da ironia e buon umore, coinvolge il pubblico in risate e riflessioni. Accompagnato da quattro musicisti e tre performer, Zalone ha registrato un successo con 111 repliche esaurite e 350mila biglietti venduti in 17 regioni italiane e anche all'estero, con tre date in Svizzera. Amore + Iva è scritto da Luca Medici, con Sergio Rubino e Antonio Iammarino, e prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l'organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta.