Virginia Raffaele e Checco Zalone? La battuta di Ornella Vanoni a Che tempo che fa (che mette a tacere il gossip)

Dopo il gossip messo in giro (da Fabrizio Corona e mai confermato dai diretti interessati) su una presunta liason tra Virginia Raffaele e Checco Zalone, ieri la comica ha messo a tacere tutti e tutto con la sua solita eleganza. Ospite nel salotto di Che Tempo che fa con ornella Vanoni come spalla, la Raffaele ha confermato (ancora una volta) di essere single. Tutto merito di Fazio.

Virginia Raffaele e Ornella Vanoni a Che Tempo che fa, la gag esilarante

Il conduttore ha fatto incontrare infatti la cantante e la sua imitatrice e la gag è stata esilarante. Ornella ha fornito all'attrice l'assist per far smettere alle malelingue di continuare a parlare. Le due scherzando hanno svelato che la Vanoni spesso si mette nei panni di Cupido e cerca un fidanzato per Virginia, ma non ci riesce a quanto pare. «Io le avevo anche trovato un ragazzo mica male».

Il gossip su Zalone

Nessuna menzione diretta quindi a Checco Zalone, ma il messaggio è chiaro: sono single. Vero o no, poco interessa però l'eleganza va sempre premiata. E' proprio di qualche ora fa il gossip lanciato da Dillinger News, secondo cui Virginia Raffaele avrebbe una storia con Checco Zalone, tanto che lui starebbe per trasferirsi a Roma. Voci a cui nessuno dei due diretti interessati ha voluto rispondere, sono anni che si definiscono grandi amici.