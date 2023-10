Lungo la navata una passerella di stile

Navate e architetture neoromaniche-neogotiche come eccezionale passerella fashion. Suggestioni a via Nazionale per la sedicesima edizione del “RomaFashion White” che decolla inaspettatamente all’interno di un ambito mistico. L'unico evento nazionale, ideato da Antonio Falanga e organizzato da Grazia Marino, che prevede una sfilata all'interno di un luogo di culto: la scenografica Chiesa Episcopale di San Paolo Entro Le Mura. Tra i prenotati alla particolare kermesse Stefano Dominella, presidente Maison Gattinoni, l’hair-stylist Sergio Valente, la stilista Sabrina Persechino, l’ad della Maison Furstenberg Enzo Merli e Antonio Franceschini, segretario generale Cna Federmoda. Cinque i quadri moda, introdotti da Cinzia Malvini, che si alternano sulla catwalk: ”Vittoria Roma” presenta esclusive creazioni prêt-à-couture ispirate a Emilie Flöge, la rivoluzionaria designer compagna del grande pittore Gustav Klimt. E poi la Sicilia barocca di Fabrizio Minardo e la fashion designer Antonella Cuppari, che dalla sua amata Calabria arriva con preziose creazioni realizzate interamente a mano e indossate dal Giada Tropea, Miss Mondo Italia 2016.

E ancora l’Accademia della Moda e del design Sitam di Lecce con la collezione di alta moda “Pop art couture”, realizzata dagli allievi del corso di Fashion graphic design.

E infine “Gaia Italian Handamade Jewellery” e la sua capsule collection. Applausi. E dopo il momento fashion si passa alla ventunesima edizione del “Premio RomaFashion” dedicato ai professionisti del settore. Per la sezione “Fashion testimonial” Fabiola Sciabbarrasi, da giovanissima top model dal fisico statuario a consulente per le produzioni artistiche di Rai e Mediaset. E ancora per la sezione “Istituzioni” Marco Landi, presidente di Cna Federmoda e membro del Cda di Pitti Immagine. Per la sezione “Fashion Talent Scout” Simonetta Gianfelici: una carriera prolifica come top model e ideatrice e consulente di prestigiosi format moda fra cui il progetto “Who is on Next?”. Per la sezione giornalismo Valeria Arnaldi del Messaggero, per la sezione “Fashion news” Patrizia Vacalebri, dell'agenzia Ansa, e infine per la sezione “Sartorialità maschile” Luca Litrico, alla guida della storica sartoria Litrico: da oltre settant’anni all’attenzione del mercato italiano e internazionale per la realizzazione di abiti da uomo sartoriali.