Scatti d'autore a Palazzo Bonaparte. Folla vip per la mostra "Timeless Time"

Bollicine italiane, succo a base di ginger ale, limone e menta, ma anche gustosi samosa indiani per brindare a scatti vip. E poi note classiche suonate al pianoforte, sul red carpet dell’ingresso. A Palazzo Bonaparte si fa festa per “Timeless Time”: un viaggio tra gli scatti iconici e senza tempo del fotografo Vincent Peters che presenta, ad un viavai glam, una selezione di lavori imperdibili. Appare Caterina Balivo, in black and white. E poi Eliana Miglio, Paolo Virzì, Francesca Valtorta che posa con Giorgio Lupano, Lidia Vitale, Noemi Brando. Si riconoscono l’attrice Alexandra Dinu, in bianco, e Mita Medici. Arrivano Maria Elena Boschi, Ralph Palka con Cinzia Th Torrini e l’attrice Mia Benedetta, in floreale. Entra la modella Marie Belle Ratel, che cattura gli sguardi, e il talentuoso Francesco Russo, direttamente da “Call my agent”. Si prosegue con gli attori Maurizio Lombardi e Marta Gastini ma anche con Elisabetta Pellini, Gabriella Germani e Alessia Fabiani. Tutti ansiosi di ammirare le immagini del fotografo di fama internazionale che ha reso immortali celebrities, brand e campagne pubblicitarie in tutto il mondo. Dopo il grande successo riscosso a Palazzo Reale di Milano e a Palazzo Albergati di Bologna, approda nella Capitale una delle personali fotografiche più visitate dell’anno. Istanti in bianco e nero in cui la luce è protagonista nel definire le emozioni e raccontare le storie dei soggetti ritratti e della loro intima capacità di riflettere la bellezza. Christian Bale, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Laetitia Casta, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, David Beckham, Scarlett Johansson, Milla Jovovich, John Malkovich, Charlize Theron, Emma Watson e Greta Ferro sono solo alcuni dei personaggi famosi i cui ritratti sono esposti a Palazzo. Se è vero che la moda deve parte del suo fascino alla fugacità, Peters, con la curatrice Maria Vittoria Baravelli, cerca di forzare questo automatismo creando fotografie che escono dal tempo. La rassegna narra lo sguardo umanistico di un fotografo che ha fatto sua la tradizione occidentale. Ritratti di donne e uomini, personaggi noti, frammenti di una storia che dura oltre lo scatto. Commenti di apprezzamento da parte di Elisabetta Ferracini, Antonia De Mita, Irma Capece Minutolo e Maria Pia Ruspoli. Fino a tardi.

