Giovedì 16 Maggio 2024, 06:45

Baci e un Happy Birthday stellare per la mitologica Valeria Marini. La star avvolta da un tubino rosso arricchito di paillettes come da invito che prevedeva un dress code in tema "Red Passion Party" ha scelto di festeggiare il suo genetliaco circondata dagli amici di sempre e in una location speciale, un raffinato ristorante nel cuore di viale Parioli con l’accoglienza di Anna Bonanni. Prima di apprezzare l'enorme torta a forma di cuore ricoperta da un’infinità di fragoline di bosco ma con una sola candelina - dato che ad una signora non si chiede l’età - tutti gli ospiti sono stati invitati ad accomodarsi nello spazio per godersi il compleanno stellare. Flash, palloncini e una gara di selfie. Miriana Trevisan ha scelto la tonalità rosso fuoco come la festeggiata, i neo sposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei emanavano gioia e amore, mentre Maria Monsè salutava Angela Melillo arrivata con il marito Cesare.

Anche Federico Lauri, in arte Federico fashion style, era in rosso come Manuela Arcuri che ha spezzato il total look con dei pantaloni neri: l'attrice a lungo si è concessa ai flash dei fotografi sulle scale del Palmerie in compagnia della spumeggiante festeggiata. Non poteva mancare la mamma della showgirl Gianna, seduta a tavola insieme a Serena Zonetti, Antonella Salvucci e Francesca Cipriani giunta in compagnia del marito. Sonia Gioia, Giovanni Acanfora con la moglie Pina e Antonio Acanfora hanno apprezzato la cura dei minimi particolari riservata all’evento, organizzato dal casting Antonello Lauretti mentre l’allestimento è stato ideato da Santo Stigliano; la selezionata lista di ospiti non si è risparmiata tra applausi e congratulazioni. Ancora baci e abbracci con l’avvocato Bartolo Giordano, il dj Stefano Coco e Mike Violinist, oltre alla beauty vip Francesca Pappalardo e alla protagonista di “Tale e Quale Show” Elena Ballerini. Del gustoso menù sono stati apprezzati la carbonara Iberica e gli gnocchetti con broccoletti stracciatella e mandorle, ma nessuno ha potuto rifiutare di assaggiare la torta del pasticciere Ciro Poppella. Brindisi rosso passione sotto il cielo di Roma per tutta la notte.