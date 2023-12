"Live4life" il 14 dicembre tutti insieme per i Punti Viola

Il 14 dicembre 2023 si terrà il primo evento "Live4life": iniziativa che fonde musica emergente e fundraising, un format ideato ed organizzato da Giulia Boffo, art director di Roma.

Live4life non è solo un palco dedicato alla scoperta di nuovi artisti promettenti, ma è inclusione, supporto e condivisione. Tutte le serate targate "Live4life" avranno in comune che il totale del ricavato, sarà devoluto a finanziamento e sostegno di realtà quali Onlus e/o associazioni no-profit. Il 14 dicembre sarà la volta di “DONNEXSTRADA”, associazione no profit che si occupa di violenza contro le donne e sicurezza in strada, tramite i punti viola e una rete associata di psicologi e avvocati. A favore della sicurezza delle donne dovremmo far rumore ogni giorno e non solo l’8 marzo o il 25 novembre. L’evento avrà luogo al Wishlist Club di Roma, in Via dei Volsci 126B, dalle 20:30 a chiusura. Presenta e conduce la serata la speaker ed autrice Giovanna Delvino.

Il programma dell'evento.

Ad inizio evento è previsto un breve talk per sensibilizzare sulla tematica, grazie alla presenza in loco delle co-fondatrici dell’associazione DONNEXSTRADA, ed a seguire delle performances di musica live. Sul palco si alterneranno le voci femminili di: Lunea, nome d’arte di Giulia Valerin, per la prima volta live con una formazione in full band nel suo progetto musicale; Elise Katrine Jane, Elisa Salvo, anch’essa in full band; Circe e Nesss, rispettivamente Rita Negrini e Davide Cirpriani; Acquachiara, nome d’arte di Chiara Bevilacqua; il duo fratello e sorella Adelaide, Arianna e Gabriele Morganti; e a concludere la band Fearsome Critters con alla voce Viola Calconi. Diverse sono le sonorità che si susseguiranno ed accompagneranno la serata: una scelta voluta per sottolineare l’inclusione ed aprirsi a background e punti di vista differenti. Non solo i grandi palchi ed i grandi artisti possano fare la differenza, anche la musica emergente ha tanto da dire quanto da dare, e forse, proprio perché più vicina ad ognuno di noi in termini di stili di vita e quotidianità, sarà capace di farsi valere, ascoltare ed avere a sua volta risonanza e credibilità. Gli artisti di Storie nel mondo si uniscono alla lotta contro la violenza e gli abusi come GianMarco Ciullo (IN6N) il re della scena rock alternativa italiana che ha scritto un nuovo singolo "Marta" prodotto da Becko e Rhen, una dichiarazione, una rivoluzione di pensieri, una forma di ribellione contro ogni forma di abuso del potere.

I fondi raccolti con la partecipazione all’evento andranno a finanziare il progetto “PUNTI VIOLA" di DONNEXSTRADA che prevede la formazione e la sensibilizzazione per tutte quelle donne che vogliono sentirsi libere e non coraggiose.