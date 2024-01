Roma, il Laboratorio teatrale "Una risata allunga la vita": da febbraio ad aprile 2024 al Goethe-Institut-Rom e al Teatro Vascello

Roma riesce sempre a stupirci per le innumerevoli iniziative culturali. Sono disponibili gli ultimi posti per il corso di approfondimento teatrale “Una Risata allunga la Vita? – Potenza e impotenza della risata in tempo di regimi" a cura del sodalizio attore e regista Bruno Maccallini e l’esperta di Cabaret tedesco degli anni ’20 – ’30 Antonella Ottai. Il laboratorio è strutturato in 36 ore di lavoro con gli insegnanti nel periodo da febbraio ad Aprile 2024 e si potranno seguire 25 ore di esercitazioni e prove in gruppi, 3 ingressi liberi a due masterclass al Teatro Vascello e una tavola rotonda all’Auditorium del Goethe-Institut con 2 ingressi liberi a due spettacoli diversi e infine 1 ingresso libero ad uno dei tre spettacoli al Teatro Vascello. La programmazione del laboratorio inizierà il 6 marzo e si concluderà il 24 aprile 2024. Il laboratorio è aperto a tutti e senza limiti d’età, con attestato utile per crediti fomativi universitari per gli studenti interessati.

Il progetto e lo spettacolo del 22 febbraio.

Il progetto è didattico-performativo e trae spunto dalla scena comica di Weimar, a partire dai tempi prosperi a quelli più critici, fino al punto di non ritorno, quando molti artisti dello spettacolo leggero vanno incontro alla deportazione e allo sterminio, o per ragioni razziali (erano in gran parte ebrei) o per motivi politici, senza per questo smettere di esibirsi nei lager in cui erano confinati.

A margine del laboratorio teatrale, il 22 febbraio 2024 presso il Goethe-Institut-Rom di Via Savoia andrà in scena lo spettacolo “Stasera ho deciso a venirmi a trovare” di Bruno Maccallini e Antonella Ottai e prenderà il via ufficialmente il Ciclo Kabarett Weimar, dedicato appunto al Cabaret tedesco degli anni Trenta.

Agli allievi del Laboratorio verrà offerta la possibilità di seguire non solo le prove e l’allestimento di questo spettacolo ma anche quelle di altri due lavori di Maccallini e Ottai: “Grotesk! Ridere rende liberi” e la novità assoluta “Diva – una sinfonia per Weimar”, quest’ultimo in scena, sempre all’Auditorium di Via Savoia, il 29 Febbraio. L’intero Ciclo sarà successivamente riproposto al Teatro Vascello nei giorni 22-23-24 Aprile 2024. Parteciperanno alle lezioni gli artisti Pietro De Silva, Patrizia Loreti, Dodo Gagliarde, Chiara Bonome, Pino Cangialosi, Roberto Della Casa, Pierpaolo Palladino e docenti di Spettacolo delle Università romane.

La risata, un’arma spuntata, una colpevole elusione, una risorsa per salvarsi la pelle a costo di degradare la propria dignità artistica? È questa la domanda che investe il laboratorio, a cui prenderanno parte numerosi docenti e artisti, prima di trovare il suo racconto, o meglio la sua parabola, in un saggio finale che lo concluderà insieme a due Master Class affidate a Massimo Wertmüller ed Elena Bucci.

IL PROGRAMMA DEL LABORATORIO.

LA RISATA, DRAMMATURGIE (Prima parte)

Mercoledì 6 marzo, 17-20: incontro e conoscenza del e con il gruppo

UNA RISATA ALLUNGA LA VITA?

Presentazione del Corso.

Storia e analisi dei testi e degli autori, forniti agli iscritti in forma di dispense. Spiegazione del percorso che li attraversa. Le dinamiche del comico e le sue strategie. Le forme testuali, tipologie e varianti. Esercitazioni.

Giovedì 7 marzo, 17-20. LA RISATA CHE AGGREDISCE: la satira sociale, la satira politica.

Venerdì 8 marzo, 17-20. LA RISATA CHE PROTEGGE: l’autoparodia, la risata nei lager.

Mercoledi 13 marzo, 17-20. KARL VALENTIN: contro la logica, contro il senso, soprattutto quello buono, la coppia con Liesl Karlstadt. Esercitazioni.

Giovedì 14 marzo, 17-20. ETTORE PETROLINI: contro il linguaggio, deformazioni, dialetto, neologismi, rumori. La lingua comica: il caso Petrolini. Esercitazioni.

Venerdì 15 marzo, 17-20. CORPO A CORPO CON IL PUBBLICO: aperture, coinvolgimento, provocazioni. Esercitazioni.

Mercoledì 20 marzo, 17-20. TEMPI, RITMI, FIGURE, VIZI E VIRTU’ DELLA COMICITA: l’avanspettacolo, lo sketch e la spalla, la barzelletta, l’altro muto. Esercitazioni.

Giovedì 21 marzo, 17-20. LA COSTRUZIONE DEL CORPO COMICO: travestimenti, protesi, tic vocali e gestuali. Esercitazioni.

Venerdi 22 marzo, 17-20. IL RUOLO DELLA MUSICA: song, dire vs cantare. L’uso “comico” della voce. Esercitazioni e compiti. Formazione gruppi per la messinscena.

LA RISATA, LA MESSINSCENA (Seconda parte)

Mercoledì 3 aprile, 17-20. DALLE ESERCITAZIONI AL SAGGIO: dai repertori all’ allestimento del copione. La costruzione drammaturgica.

Giovedì 4 aprile, 17-20. LA REGIA.

Venerdì 5 aprile, 17-20. I MOVIMENTI.

Martedì 9 aprile, 10-20. LA COSTRUZIONE DELLA COLONNA SONORA. ALLESTIMENTO E PROVE.

Mercoledì 10 aprile, 10-20. ALLESTIMENTO E PROVE.

Giovedì 11 aprile, 10-18. PROVA GENERALE

Giovedì 11 aprile, 21. SAGGIO-SPETTACOLO

LA RISATA, MASTERCLASS (Terza parte)

Martedi 23 aprile, 19-20. “BARZELLETTE, SPIRITO, HUMOUR” di e con MASSIMO WERTMÜLLER

Mercoledi 24 aprile, 19-20. “RISATE DI GIOIA” di e con ELENA BUCCI e MARCO SGROSSO