All'ombra del Colosseo una notte da star con i protagonisti del GF

Un evento che ha il sapore della rimpatriata. È l’aperitivo di Lorenzo Battistello, svoltosi all’ombra del Colosseo in quella storica osteria che illumina da un secolo Via Capo d’Africa. Un luogo aperto sin dal 1899, oggi pronto ad una nuova vita grazie alla gestione dello chef veneto, già noto al grande pubblico televisivo come colui che fu il primo cuoco di quella iconica prima edizione del Grande Fratello. Quell’esperienza sociale e televisiva che ha cambiato profondamente il piccolo schermo, andato in onda quando ancora le versioni “vip” erano lontane e, a diventare importanti, era la gente comune, catapultata sotto il grande occhio scrutatore tra il clamore di nuove generazioni di fans.

E l’occasione della premiere enogastronomica, ultima avventura di Battistello - che nel frattempo in questi anni ha seminato i suoi ristoranti tra l’Italia e la Spagna -, riporta nei pressi del colle Palatino i tanto amati ex compagni della casa di Cinecittà. Una splendida Marina La Rosa, tra le prime ad arrivare, passa di fronte ai flash con spontaneità, accolta dall’affetto e dai saluti dell’ex collega gieffina Roberta Beta. Subito dopo si vede Flavio Montrucchio, seguito dagli autori di quella prima edizione, Gian Maria Tavanti e Massimo Pasquali e dalla burlesque performer Albadoro Gala, nota nel mondo per i suoi suadenti act. Tra gli ospiti anche Antonella Mosetti che scambia sorrisi con il top model Roger Garth e con la coppia, mamma e figlia, Arianna e Viktorija Mihajolovic, la cui classe è il principale tratto distintivo di famiglia. Tra gli ultimi ad arrivare anche l’autore Niky Marcelli seguito dal conduttore Rai, Marco Liorni. A degustare gli assaggi di Lorenzo, tra caramelle di provola affumicata e pancetta e tartare di fassona con pistacchio, c’è anche l’attore Matteo Nicoletta, a cui segue l’attrice Simona Borioni, passata per un fugace e sincero augurio per l’amico Battistello, prima di far tappa alla proiezione in Piazza Esedra di “Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova”, di Giancarlo Scarchilli. Si alzano i calici tra bollicine pregiate e cocktail d’aperitivo servito per tutti, per brindare ad una nuova avventura con riflettori questa volta puntati in cucina, a due passi dal Colosseo, tra storia del gusto e quella della TV.