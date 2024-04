“La rincorsa” trasforma il Teatro Arciliuto di Roma in una “War Room”

«La rincorsa, iniziata ormai dieci anni fa, è infinita: non termina mai. Non ha conclusioni. Mi porta alla ricerca di un costante nuovo inizio. Una molla che viene compressa e caricata ancora una volta, per ripartire dopo ogni caduta, più sicuro di farcela mentre l’ostacolo si avvicina». È questo l’incipit del romanzo “La rincorsa”, scritto da Alessandro Tommasi: già fondatore di Will Media, ora alla guida del media-partito Nos. Nel libro, che incrocia biografia e fiction, il protagonista racconta le tappe delle complessità che portano a un successo: inciampi e risalite, fortune e dolori. Un viaggio verso un domani ancora non scritto che ieri sera, al teatro Arciliuto, nel cuore di Roma, è stato raccontato in una presentazione congiunta al professor Luigi Di Gregorio, autore di “War Room”. Convinto che sia essenziale studiare la politica e contemporaneamente immergersi nelle sue dinamiche interne per comprenderla appieno, il saggio fonde ricerche accademiche in comunicazione politica, marketing politico, scienza politica, sociologia, psicologia cognitiva neuroscienze con aneddoti e case studies concreti. L’obiettivo di De Gregorio è duplice: evidenziare come la conoscenza accademica e l’esperienza sul campo siano utili sia a chi studia, sia a chi pratica la politica e sottolineare come le evoluzioni recenti spingano verso un approccio più “scientifico” e meno “artistico” della comunicazione politica. «La politica per catturare la nostra attenzione spara alto, delude e triturando le aspettative fa ripartire la ruota: un loop da campagna elettorale eterna.