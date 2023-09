L'onda rosa decolla per la salute

La prevenzione torna protagonista nel regno delle grandi firme. E’ partita ieri mattina dal Castel Romano Designer Outlet la terza edizione del Tour Rosa per la salute femminile al fianco di Komen Italia. Il grande Centro McArthurGlen ospiterà la manifestazione fino al 7 settembre. Poi la Carovana della Prevenzione di Komen Italia proseguirà il viaggio verso gli altri Designer Outlet del gruppo (Noventa di Piave, Barberino, Serravalle e La Reggia) offrendo 13 giornate e 650 esami diagnostici interamente gratuiti. Volto d’eccezione del tour per la prevenzione la bellissima Laura Torrisi, un’attrice che ama le donne e ha a cuore la salute di tutte.

I tumori del seno non arretrano e, con quasi 60.000 nuovi casi all’anno, risultano essere le neoplasie più frequenti tra le donne. Sebbene fortunatamente attraverso la diagnosi precoce si tratti di tumori curabili, la loro incidenza è in aumento tanto da provocare, solo nel nostro paese, la morte di oltre 1.000 donne al mese. La missione di Komen è ridurre tale incidenza portando la prevenzione a tutte le donne, soprattutto le più disagiate.

«La prevenzione è un’arma molto importante nell’azione di contrasto dei tumori del seno. Si tratta di una malattia in forte aumento anche tra le giovanissime ma, se la diagnosi avviene nella fase iniziale, è sempre più curabile.

Si può guarire e con strategie terapeutiche molto meno invasive – ha detto Riccardo Masetti, Fondatore della Komen Italia e direttore del Centro di Senologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma- Purtroppo molte donne sono ancora spaventate dalla prevenzione, preferiscono non sapere oppure vivono in condizioni di disagio sociale. In loro soccorso arriva la Carovana della Prevenzione».

La tutela della salute femminile è da sempre obiettivo cardine per McArthurGlen. “Dopo i primi due anni di collaborazione con Komen Italia, il bilancio supera i 1500 screening gratuiti effettuati in tutta Italia” ha ricordato Donatella Doppio, Regional Director Italy McArthurGlen. Al fianco delle donne anche la casa di moda Pinko che ha realizzato un’inedita T-Shirt in edizione limitata acquistabile presso la Carovana della Prevenzione ed il cui ricavato verrà devoluto a sostegno delle attività di Komen Italia.

Alla cerimonia di presentazione del Tour Rosa sono interventi, tra gli altri, l’attrice Rosanna Banfi, madrina delle Donne in Rosa, Titti di Salvo, presidente del Municipio Roma IX e Violante Guidotti Bentivoglio, ceo Komen Italia.