Come celebrare vent’anni di shopping nella Capitale

Punti di riferimento dello shopping sempre più apprezzati e capaci di soddisfare le più disparate necessità, negli anni gli outlet hanno saputo incontrare e conciliare i bisogni e le esigenze di una clientela variegata. Al tempo stesso, oltre a offrire una vasta gamma di prodotti di alta qualità e delle migliori firme a prezzi altamente concorrenziali – dalle calzature ai capi d’abbigliamento, dagli accessori più ricercati ai prodotti make up di tendenza – questi centri hanno saputo inserirsi al meglio e saldamente nel tessuto sociale e territoriale in cui operano.

Attraverso iniziative, manifestazioni, eventi e promozioni pensate per le diverse stagioni, gli outlet hanno elevato il loro status di semplici “aggregatori di store”, diventando un punto di riferimento per le comunità locali. Ne è un esempio Castel Romano Designer Outlet, il Centro McArthurGlen di Roma, che in questi giorni festeggia in grande stile i propri venti anni di attività, proponendo una vera e propria esplosione di gioia.



Lo stile italiano attraverso l’arte di Claudio Porcarelli

“20 years of joy!”, questo è il titolo che fa da cappello a tutte le iniziative in programma, che ha l’obiettivo di offrire ai visitatori del Castel Romano Designer Outlet esperienze irripetibili come quella di scoprire la mostra “Fashion Inside. Icone di Stile”, dedicata al grande fotografo Claudio Porcarelli. L’Outlet omaggia l’Italia e le sue icone, le importanti personalità di cinema e spettacolo che hanno forgiato l’immaginario collettivo, la bellezza senza tempo che rende grande lo stile di questo Paese nel mondo.

Un percorso open air di oltre 40 scatti dei protagonisti dello showbiz che, più di ogni altro, hanno segnato lo stile e le tendenze di questi vent’anni. Tra i personaggi più rappresentativi della città eterna non potevano mancare l’amatissimo Carlo Verdone, icona di uno stile classico intramontabile, Claudia Gerini in luminoso blazer bianco e la spumeggiante Sabrina Ferilli in abito ispirato alla grande Marylin. Stile contemporaneo in Principe di Galles per la talentuosa Pilar Fogliati, e un insospettabile Marco Bocci osa in damascato. Atmosfere orientali che non conoscono il tempo per la meravigliosa Patty Pravo, che fa dell’acconciatura un prezioso elemento dell’outfit.



Ogni scatto una storia della moda

Ogni scatto racconta la personalità del protagonista ritratto, e, al tempo stesso, apre a un significato più esteso, universale, attraverso le scelte estetiche immortalate, che interessano la moda italiana e i suoi codici. In ogni fotografia rivivono i classici del guardaroba maschile e femminile, si esaltano l’uso dei tessuti, il modello e il taglio, la combinazione degli accessori.

Una mostra unica che permette di offrire una panoramica esaustiva e appassionante sui capi che fanno del Centro McArthurGlen un territorio dalle infinite possibilità. La camicia di popeline e il suit sartoriale, il maglione di cachemire e l’abito cocktail sono posti in dialogo con gli occhi di chi li osserva e riconosce, confermando un’eccellenza culturale che è prima di tutto condivisione.



Un mese di appuntamenti

La mostra è inoltre un’opportunità di sostenere il WWF. Sarà infatti avviata un’attività di raccolta fondi per finanziare la realizzazione della nuova Oasi affiliata di Castel Romano, che sarà inaugurata nel corso della prossima primavera. Un regalo alla città di Roma: un’oasi di undici ettari per preservare la flora e la fauna locale.

A impreziosire le celebrazioni numerosi altri appuntamenti speciali. Dal 29 settembre al primo ottobre tornerà l’apprezzata manifestazione la Strada del Vino a Castel Romano, con degustazioni gratuite delle migliori etichette del territorio e specialità gastronomiche locali. Inoltre, nello stesso periodo, nei negozi aderenti ed esclusivamente per gli iscritti al McArthurGlen Club, torna la promozione Friends&Family con un’ulteriori riduzioni del 30% sui prezzi outlet.

Il gran finale

Nei pomeriggi del 7 e 8 ottobre, dalle 16 alle 19, sarà la volta di Dimensione Suono Roma che animerà lo shopping con i suoi dj, gli speaker e gli imperdibili gadget. Le celebrazioni si concluderanno domenica 15 ottobre con un’entusiasmante Special Shopping Day!

Fondato nel 1994, il Gruppo McArthurGlen è leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet. L’azienda gestisce 25 designer outlet in otto Paesi in tutto il mondo, ospitando alcuni tra i marchi di lusso e premium più ricercati e offrendo a oltre 100 milioni di clienti, la possibilità di risparmiare tutto l'anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all'aria aperta. Castel Romano Designer Outlet è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. Per maggiori informazioni sul centro, le offerte, i grandi marchi e le manifestazioni è possibile visitare il sito internet www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-castel-romano/.