Sfilata di vip a Castel Romano: vent'anni di shopping tra brindisi e mostre glam

Serate glam e celebrative. Ecco la madrina Claudia Gerini, in gonna laminata d’argento al ginocchio su blusa nera e sandalo in tinta, e poi Massimiliano Rosolino, Matilde Brandi e Michela Andreozzi. Sono loro i protagonisti del party per i venti anni di Castel Romano Designer Outlet. Accolti da Donatella Doppio, managing director McArthurGlen, e da Francesco Mancuso, responsabile marketing Castel Romano, i divi scatenano una folla di flash. Non solo. Gerini e Rosolino sono immortalati nei suggestivi scatti del grande fotografo Claudio Porcarelli, proposti con gusto nelle piazze e nei viali del centro commerciale. Fascinazione tra gli oltre duecento ospiti intervenuti.

«Claudio - commenta la Gerini - è un artista sempre curioso e fanciullesco, ha uno sguardo ironico e profondo allo stesso tempo. I suoi ritratti sono sempre pieni di verità». E allora tutti ad ammirare la mostra con le sue quarantadue immagini, frutto di venti anni di lavoro e amicizia del grande autore con i divi del Belpaese. In questi scatti potenti ecco anche Patty Pravo, Pilar Fogliati, Sabrina Ferilli e Carlo Verdone, che si fa ritrarre sempre solo da Porcarelli. Scambio di saluti e poi viene servito a girobraccio un goloso dinner a base di stracciatella pugliese, tartare di pomodoro biologico, hummus di peperoni rossi, bresaola di chianina, tortelloni freschi di mozzarella e limone.

E il clou della serata è certamente con Gerini e Porcarelli, amici di vecchia data, che narrano aneddoti sulle tante foto fatte insieme. Proprio qui arriva la sorpresa: la foto dell’attrice tredicenne scattata al mare dal grande ritrattista. Applausi e apprezzamenti. Tanti consensi anche per la presentazione di questi gloriosi venti anni che includono la collaborazione con Komen Italia, l’ambiente, partnership con importanti teatri e poi la responsabilità sociale e l’inclusione. Parlando di ecosistema in mattinata viene inaugurata l’oasi della location affiliata al Wwf: undici ettari di parco in un’area totalmente recuperata.

«Abbiamo ripiantato tutto - dice Mancuso - ad aprile 2024 sarà inaugurata ufficialmente. Oggi piantiamo il primo leccio ma quest’anno ne sono previsti 70 per un totale di 7000 piante. Volevamo creare qualcosa che potesse essere per tutti. È un regalo che facciamo alla città». Soddisfatta la rappresentante del Wwf Benedetta Flammini ma anche Rosolino, che dell’organizzazione è testimonial. Dj set con Emiliano Robibaro e le grandi hits. La notte si fa piccola.