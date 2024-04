L'oasi verde a 40 minuti da Roma: il luogo ideale per trascorrere una giornata di relax

E' stato inaugurato un luogo unico e speciale per grandi e piccoli: l'oasi affiliata WWF presso Castel Romano Designer Outlet. Si tratta di un progetto molto valido e utile a sostegno dell'ambiente, realizzato nel corso di tre anni. L’Oasi è aperta tutti i giorni dalle 9 fino al tramonto con accesso libero. Il progetto Oasi WWF Castel Romano nasce nel 2002 quando McArthurGlen ha acquisito la zona verde vicino alla quella dei propri parcheggi che all'epoca era abbandonata ed oggetto di discarica abusiva. Inizialmente vi fu una bonifica per poi proporre il progetto al WWF Italia con tutte le caratteristiche di biodiversità del territorio. Così è avvenuto il percorso di riqualificazione. Senza dubbio è avvenuto un importante investimento che ha visto l'intervento di piantumazione di nuove specie arboree tipiche della macchia mediterranea. Il tutto è stato accordato con Roma Natura, Ente Regionale istituito per gestire, tutelare e valorizzare il sistema delle Aree Naturali Protette del Comune di Roma. Il progetto dell’Oasi è caratterizzato da 1.500 metri di sentieri nel bosco di macchia mediterranea e comprende percorsi di trekking con 5.000 specie di alberi autoctoni, come querce e lecci, corbezzoli, biancospino e mellifere aromatiche come salvia, rosmarino, calendula, menta, origano, lillà. I visitatori potranno utilizzare il grande binocolo panoramico posto sull’osservatorio e analizzare nel dettaglio ogni tipo di fauna selvatica. E' presente anche una grande e attrezzata playground naturale. Si tratta di un percorso dei sensi accompagnato dal gioco del grande tronco, tela del ragno e altalena. Sono presenti anche tre aree pic-nic per i momenti di relax e ristoranti per pranzare in totale tranquillità. Infine, la Mascotte dell’Oasi, il character originale Felipacchiotto creato da Felipe Cardeña, è pronto ad accogliere grandi e piccoli. FOTO: credits @Ruiz Comunicazione MUSICA: PROJECT A_KORBEN