Giovedì 16 Marzo 2023, 22:50

Trionfo della musica e tanta voglia di novità. È quanto si è respirato ieri pomeriggio all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dove si è tenuto il concerto e la straordinaria esibizione della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, composta da 111 ragazzi e diretta dalla Maestra Vanessa Benelli Mosell, testimonial della campagna di comunicazione per il lancio di Mundys, la nuova realtà infrastrutturale azionista di riferimento di Adr. All’evento, aperto dal Presidente di Mundys, Giampiero Massolo, insieme al Presidente di Adr, Claudio De Vincenti, hanno partecipato diverse centinaia di passeggeri, che hanno accolto con grande favore e interesse l’esibizione dei giovani orchestrali all’interno dell’area internazionale di imbarco E al Terminal 3, realizzata secondo le più avanzate tecnologie e i migliori standard di tutela ambientale.

Il programma scelto per l’occasione ha visto l’esecuzione di alcune delle più note composizioni di Ravel, Borodin, Bernstein e di altri autori di fama internazionale. Il concerto, presentato dalla conduttrice radiofonica e autrice Federica Gentile, si è aperto con “Danze polovesiane” di Aleksandr Borodin, cui sono seguiti tra gli altri brani, West Side Story di Leonard Bernstein, e si è chiuso con il Bolero di Maurice Ravel. L’orchestra di 111 elementi è composta, tra l’altro, da 27 violini, 14 violoncelli, 9 flauti, 1 pianoforte, 8 trombe, 4 tromboni, 8 percussionisti.

Emozioni e applausi per un concerto che ha conquistato i passeggeri in transito all’aeroporto. Un pomeriggio di grande musica li ha accolti: «Questa è Roma, che meraviglia». «Un’accoglienza bellissima e insolita». Il Leonardo da Vinci si è trasformato per una sera in un grande e innovativo auditorium dove artisti di eccellenza si sono esibiti in un concerto unico per un pubblico e i passeggeri intercontinentali presenti. La direttrice dell’orchestra, Vanessa Benelli Mosell, è un’artista di fama internazionale: si è esibita in prestigiose sale da concerto, dalla Berliner Philharmonie, all’Auditorio Nacional di Madrid, dalla Dublin National Concert Hall al Seoul Arts Center fino al Beijing National Center for the Performing Arts e La Scala di Milano.