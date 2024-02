Elicottero precipita su Marte: l'ultimo decollo dell'ingegnoso Ingenuity, primo velivolo extraterreste a motore. Che cosa è accaduto

Forse uno di quei diabolici tornado di polveri marziane (dust devil) lo hanno accecato, forse un imprevisto calo di potenza, forse un mancato collegamento con il rover madre Perseverance: addio ai voli del primo elicottero extraterretre. D'ora in poi Ingenuity (ingegnoso) resterà lì, solo soletto, nel cratere Jazero, dalle parti della pianura Isidis Planitia, l'ex letto di un fiume nell'emisfero nord di Marte che fino allo sbarco del piccolo elicottero drone della Nasa era stato sorvolato solo da sonde orbitanti o da lander o rover in arrivo, la metà delle volte con catastrofici "ammartaggi". Una fine comunque gloriosa quella di Ingenuity, pioniere del volo tradizionale (un motore - elettrico - tradizionale e ali di sostentamento mentre tutti gli altri velivoli spaziali sono spinti da razzi) che non era mai stato tentato lontano dalla Terra. Fatale la 72a missione: non c'è ancora Flightradar marziano, o perlomento non è possibile averlo sui nostri cellulari, ma, da quel che ha detto la Nasa, a un metro dal terreno qualcosa è andato storto e Ingenuity è rovinato al suolo danneggiando le estremità delle lunghe e leggerissime pale in fibra di carbonio: il drone ha due eliche bipala che ruotano una in senso opposto all'altro.