Aeroporto di Fiumicino tra i migliori 20 scali al mondo, l'unico italiano nella classifica Skytrax

L'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino tra i migliori 20 nel mondo nel 2023. Un balzo in avanti per lo scalo della Capitale che, nell'annuale classifica stilata dalla società di ricerca londinese Skytrax, si piazza al 13esimo posto scalando posizioni rispetto al 2022 quando si era "piazzato" al 24esimo.

Adr, lo scalo di Fiumicino ottiene le 5 stelle Skytrax

Fiumicino, l'aeroporto 13esimo al mondo secondo Skytrax

Quello di Fiumicino è l'unico scalo italiano a comparire nella classifica tra i primi 20 al mondo: elenco in cui nove sono in Europa, otto in Asia, due in Nord America e uno in Australia. La palma di migliore aeroporto al mondo è assegnata a quello di Singapore Changi. I risultati di Skytrax sono determinati da sondaggi globali sulla soddisfazione dei clienti di oltre 550 aeroporti. Si prendono in considerazione l'offerta gastronomica, le opzioni di acquisti al dettaglio, la sicurezza, il layout dei terminal, il comfort, i posti a sedere e la connettività. I questionari sono stati raccolti da agosto 2022 a febbraio 2023.

IL REPORT

L'aeroporto vincitore è stato anche nominato il migliore in Asia, il migliore al mondo per i servizi per il tempo libero e il migliore al mondo per i ristoranti in aeroporto alla cerimonia dei World Airport Awards 2023 tenutasi al Passenger Terminal Expo di Amsterdam. Inoltre, il Crowne Plaza Changi Airport si è aggiudicato il titolo di miglior hotel aeroportuale del mondo per l'ottavo anno consecutivo. Prima dell'inizio della pandemia, l'aeroporto di Changi era il settimo più trafficato al mondo in termini di traffico passeggeri internazionale, gestendo un record di 68,3 milioni di movimenti di passeggeri nel 2019.

LA CLASSIFICA COMPLETA

1. Aeroporto Changi di Singapore

2. Aeroporto internazionale Hamad

3. Aeroporto Internazionale di Tokyo (Haneda)

4. Aeroporto internazionale di Incheon

5. Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle

6. Aeroporto di Istanbul

7. Aeroporto di Monaco

8. Aeroporto di Zurigo

9. Aeroporto internazionale di Narita

10. Aeroporto di Madrid-Barajas

11. Aeroporto internazionale di Vienna

12. Aeroporto di Helsinki-Vantaa

13. Aeroporto di Roma Fiumicino

14. Aeroporto di Copenaghen

15. Aeroporto internazionale del Kansai

16. Aeroporto internazionale di Chubu Centrair

17. Aeroporto internazionale di Dubai

18. Aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma

19. Aeroporto di Melbourne

20. Aeroporto internazionale di Vancouver