Il Grand Prix storico di Roma, la seconda edizione in programma dal 18 al 24 settembre

Dopo il successo del Primo Grand Prix Storico di Roma, l’Orgoglio Motoristico Romano ha annunciato la seconda edizione della manifestazione dedicata alle vetture storiche sportive, che si terrà a Roma dal 18 al 24 settembre. Una settimana di eventi che avranno come protagoniste macchine d'epoca provenienti da musei e collezioni private, con una esibizione statica e dinamica di tutte le auto di Formula Uno, vetture Sport prototipi, vetture Turismo e Rally.

Appuntamenti e ospiti

Questa volta l’evento è inserito nel calendario della settimana di eventi che la Capitale dedica al mondo dei motori, durante la quale sfileranno prestigiose auto da corsa d’epoca e non solo. Il Grand Prix Storico di Roma sarà l’occasione per ammirare da vicino, a motori accesi e in movimento, le auto che hanno segnato le corse di diverse epoche, come al tempo dei Gran Premi disputati nella Capitale, e per ricordare i grandi protagonisti romani come Piero Taruffi, Luigi Musso, Elio de Angelis, Andrea de Cesaris, Emanuele Pirro, Giancarlo Fisichella e Ignazio Giunti.

Ospite d’onore della competizione sarà Anna Fendi, la celebre stilista romana, titolare della rinomata maison di moda vanto della Capitale in tutto il mondo.

L'associazione

Orgoglio Motoristico Romano è un’associazione no-profit nata dall’idea di Stefano Pandolfi e fondata da un gruppo di giovani appassionati fiancheggiati da storici e altri personaggi esperti del settore che si propone di salvaguardare e promuovere culturalmente il ricco patrimonio motoristico della capitale attraverso eventi, pubblicazioni, incontri e tanto altro ai massimi livelli contando sul supporto diretto delle amministrazioni.