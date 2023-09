Rome Future Week, prima edizione dell’evento che traghetterà la Capitale nel futuro attraverso una serie di iniziative tra tradizione e innovazione

Con Rome Future Week ha preso il via la manifestazione tanto attesa nella Capitale che sarà da oggi al 17 settembre un microcosmo variegato con quasi 300 eventi, con più 200 location coinvolte, decine di organizzazioni, pubbliche amministrazioni, università e imprese che formeranno un network arricchito anche da oltre 100 Ambassador, che hanno messo a disposizione il proprio ecosistema di relazioni. Tecnologia, startup, etica, digitale, smart cities, trasporti, aerospazio, arte, cultura, comunicazione, fintech, food, entertainment, sport, turismo, lavoro, educazione, diritti, mobilità, ecologia. Un programma intenso di talk, interviste e panel, che coinvolgeranno alcuni dei protagonisti del mondo dell’innovazione romana e un pubblico pronto ad ascoltare storie di successo. Uno spazio in città dove incontrare partner, ambassador e imprenditori con il coinvolgimento diretto di oltre 300 ragazzi dai 18 ai 30 anni, già professionisti o in cerca di occupazione, che avranno la possibilità di acquisire il primo badge digitale di certificazione delle competenze partecipando agli eventi promossi all'interno della CTE di Roma. Un evento insomma per far capire a tutti che Roma può rappresentare il futuro del nostro Paese, e che ha subito trovato il favore dell’amministrazione capitolina come ha ricordato Monica Lucarelli, assessore alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità: «Siamo molto contenti di partecipare attivamente all’organizzazione di un evento che racconta l’innovazione tecnologica, sociale e culturale, connettendo idee e persone - ha detto - Oltre 290 appuntamenti diffusi su tutto il territorio animeranno per 7 giorni la nostra città come una rete che toccherà tutti i romani. Un programma che si continua ad arricchire di giorno in giorno, in cui la Casa delle Tecnologie Emergenti giocherà un ruolo da protagonista come headquarter dell' intera manifestazione, che parlerà di futuro in ogni suo aspetto. Solo insieme possiamo cambiare la narrazione della nostra città, un luogo ricco di passato e tradizione che deve diventare volano dello sviluppo dell’intero Paese». Si va da Hackathon, evento per possibili soluzioni utili a superare l'emergenza abitativa degli studenti universitari, organizzato da GenQ; poi rifugiati da tutto il mondo che si incontrano nella finale dei Diversity Days, a cura di Startup Without Borders; Money Pay Day, verticale nel mondo del fintech; «Prestashop Connect» che radunerà a Roma centinaia di professionisti «addicted» alla multinazionale dell’eCommerce dal Colosseo a San Pietro, animati dalla realtà aumentata grazie all’iniziativa di Augmented Cities.

La «Casa Futuro» sarà la Casa delle Tecnologie Emergenti (all’interno della Stazione Tiburtina), quartier generale della manifestazione. A chi vorrà partecipare all'evento, aperto a tutti - e che copre ogni orario del giorno, dalle colazioni di OpenGra alle feste notturne – offrendo così una sorta di caccia al tesoro sulla mappa di Roma, basterà andare sul sito www.romefutureweek,it per studiare il calendario di appuntamenti. E’ stata anche lanciata l’iniziativa “Future Explorers”, una certificazione digitale delle competenze in blockchain, realizzato da LutinX. Questa iniziativa permetterà a 300 giovani di età compresa tra 18 e 30 anni di ottenere una certificazione che potranno poi mostrare sul proprio profilo LinkedIn, aumentando così le loro opportunità professionali. In collaborazione con l’Associazione Librai Indipendenti di Roma e provincia, più di 20 librerie della città esporranno opere che riflettono sul futuro e sull’innovazione. Questo progetto, chiamato “Il futuro è già scritto”, mira a stimolare la riflessione sulla direzione in cui si sta muovendo la società. Ed è proprio alle ore 15 di oggi che prenderà il via la manifestazione con numerosi ospiti: Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità; Giorgia Calvaresi, Vice Presidente Junior Enterprises Europe; Carolina Grassi, PR & Sales Manager Ventive Group; Philip Abussi, compositore italo-francese; Rita Casalini, Responsabile Open Innovation presso Ferrovie dello Stato Italiane; Mattia Voltaggio, Responsabile di Joule, la scuola Eni per l’impresa; Alberto Luna, VP Talent Garden; Sara Matassoni, Digital Policy Expert. Per chi fosse interessato, tutte informazioni, le novità, gli appuntamenti, la mappa degli eventi, le iniziative speciali (e il tutto da svelare “calendario della Night Week”) si possono trovare sul sito dalla manifestazione www.romefutureweek.it e all’interno di “Casa Futuro”.