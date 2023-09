Luiss, oggi il benvenuto alle matricole 2023. Continua la crescita nel ranking internazionale del Financial Times

La Luiss accoglie oggi le matricole del nuovo anno accademico con il risultato più positivo di sempre giunto dalla classifica, appena pubblicata, del Financial Times. L’Ateneo intitolato a Guido Carli continua la sua ascesa, scalando oltre venti posizioni rispetto al 2022 conquistando il 30° posto al mondo per la Laurea Magistrale in “Management” (era al 53° nel 2022 e al 90° nel 2019).

Nel 2023, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali migliora, infatti, tutti gli indicatori misurati da questo prestigioso ranking internazionale, distinguendosi anche per i nuovi criteri, quali il ruolo del network degli Alumni, la sostenibilità, le progettualità per preservare l’ambiente e limitare gli effetti del cambiamento climatico.

“La scalata nel ranking del Financial Times con la Laurea Magistrale in Management consolida la dimensione globale del nostro Ateneo e dimostra l’impegno dell’intera comunità Luiss - professori, staff, Alumni e partner - nella promozione dei valori dell’Ateneo: Internazionalizzazione, Innovazione e Interdisciplinarità dei percorsi accademici offerti. Il posizionamento riflette anche il rafforzamento delle attività di orientamento e supporto alle carriere per studentesse e studenti e la nostra forte attenzione alla sostenibilità. Orgogliosi dei risultati raggiunti, accogliamo anche quest’anno le matricole con l’obiettivo di formare una nuova classe di leader cosmopoliti e capaci di governare il cambiamento” ha affermato il Rettore della Luiss Andrea Prencipe.

A confermare il risultato d’eccellenza raggiunto, anche il tasso di occupazione dei suoi laureati che raggiunge il 96% entro un anno dal conseguimento del diploma, salendo rispettivamente al 97,1% e al 98,2% dopo tre e cinque anni.

Il solido legame con il mondo del lavoro rappresenta un elemento cruciale del percorso offerto dalla Luiss, che inizia fin dal primo giorno di Università. Anche durante la tradizionale Cerimonia di Benvenuto alle matricole, infatti, i nuovi iscritti hanno avuto modo di ascoltare, oltre alle parole del Rettore Andrea Prencipe e del Direttore Generale Giovanni Lo Storto, anche le testimonianze, tra gli altri, di due Top Manager di successo come Maximo Ibarra, Amministratore Delegato di Engineering, ed Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE e Alumna Luiss.