Unimarconi, partecipazione ed impegno giovanile per la seconda edizione di "La Giovane Politica"

Nell'aula Magna dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, si è tenuto con grande successo l'evento «La Giovane Politica», con la partecipazione di numerosi ragazzi e giovani leader under 30 dei principali partiti politici. L’evento, promosso da Pietro Tramontano, studente dell'ateneo e fondatore di Politicare, ha chiaramente evidenziato il desiderio delle nuove generazioni di unire le forze e far valere le proprie opinioni su questioni di rilevanza nazionale. Tra gli ospiti anche il giornalista Giovanni Floris.

Gli interventi

Il Presidente Alessio Acomanni ha commentato: «L'università è il luogo in cui i giovani si formano e crescono, ma è altrettanto importante che abbiano la possibilità di esprimere il loro impegno e la loro visione per il futuro. Pietro Tramontano, studente di Unimarconi, «L'evento testimonia l'esistenza di una nuova generazione altamente preparata che vuole incidere sulle decisioni del futuro. Questi incontri mettono in evidenza l'importanza di unire la nostra generazione per poter dare un significativo contributo».