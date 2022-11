Martedì 1 Novembre 2022, 07:12

Lustrini, scollature e merletti ma anche papillon, gessati e cravatte. Sono gli outfit sfoggiati dalle star che hanno varcato le mura di Palazzo Chigi ad Ariccia e delle Scuderie Aldobrandini a Frascati. Il Castelli Romani Film Festival Internazionale, ha inaugurato la prima di quattro serate presso lo storico cinema Politeama: nove i film in concorso e 27 i cortometraggi in nomination. Non esiste cerimonia d'apertura senza una madrina d'eccezione: scende da una berlina bianca la showgirl Aida Yespica, in lungo black glitterato e make-up nude. Arrivano Adriana Russo e Maria Monsè. Siede in prima fila una giuria di professionisti, presieduta dal maestro Rino Barillari, che riceve il premio alla carriera insieme a Pippo Franco, Ricky Tognazzi e Maria Rosaria Omaggio. Accanto l'attrice Eleonora Ivone e gli attori Gigi Miseferi, Mario Zamma e il regista Angelo Longoni. Presenta Emanuela Tittocchia. Via alle proiezioni e subito applausi a Lidia Vitale, raggiante in blu elettrico, premiata per The Gran Bolero.

È la volta de La sposa in rosso, interpretato da Roberta Giarrusso, in tailleur british, che ritira la targa insieme al marito Riccardo Di Pasquale, riconosciuto miglior produttore.

Valentino compie 90 anni, la festa a Roma dell'Imperatore della moda: così nacque il suo rosso leggendario

Ecco Alessia Fabiani, in tacco 12, riceve il premio della critica per Troppa famiglia, insieme ad Antonello Fassari. Per il corto Black town lo stesso riconoscimento viene conferito a Yassmin Pucci e a Pino Quartullo per Il pregiudizio. Tra gli altri protagonisti di cortometraggi, lo smagliante Dario Bandiera, premiato per Amici di sempre insieme ad Angelo Orlando e al regista Christian Marazziti; un tubino a coda di merletto risalta la silhouette di Cosetta Turco, protagonista di Maltempi; applausi a Francesca Della Ragione per Regalo di compleanno e a Demetra Hampton per Preludio. Milena Miconi, in turchese, riceve il premio speciale città di Frascati mentre Patrizia Pellegrino è acclamata per Il giardino dei sogni perduti, Giorgio Colangeli per Return. Migliore produttrice di cortometraggi Morena Gentile. Commozione in sala per Grazie Michele, il corto sulla disabilità con i premiati Andrea Roncato e Massimiliano Buzzanca. La kermesse, ideata dalla Fondazione Punto e Virgola, è dedicata alle produzioni indipendenti con l'intenzione di promuovere lo spettacolo nel contesto culturale dei Castelli Romani.