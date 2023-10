Roma, lo show della notte stellata all'Auditorium: sfilata di star al Festival del Cinema

Pioggia di stelle e red carpet d’autore per la cerimonia d’apertura della diciottesima edizione della Festival del Cinema di Roma. La Cavea del Parco della Musica è come sempre affollata di fan ansiosi, dietro le barriere, di vedere sfilare i propri beniamini. Sotto una pioggia di flash. Attesissimo, da pubblico e fan, il cast dell’opera prima di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”. “Paola”, “Paola”,”Paola”, gridano in coro i supporter. Con lei, in abito lungo Armani nero e luccicante, nelle insolite vesti di regista, c’è il marito cineasta Riccardo Milani. Ma anche gli interpreti della sua opera. Ovvero Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Paolo Genovese, Vinicio Marchioni con la moglie Milena Mancini, che filma il pubblico con il cellulare. E poi ancora Francesco Centorame, Paola Tiziana Cruciani, in black and white, Yonv Joseph, con il papillon, Alessia Barela, in smoking, Priscilla Micol Marino, in trasparenze nere, Mariachiara Orti, in corto tubino nero, Silvia Salvatori, in lungo nero con fiore di piume nere, e Lele Vannoli. Non mancano altre star, come sempre in questa ribalta di prima grandezza.

Ecco anche Isabella Rossellini, in ampio caftano bianco su comodo spolverino beige, ballerine in tinta di lustrini e taglio come sempre corto.

E non possono mancare i premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Per le istituzioni, il sindaco Roberto Gualtieri e il governatore Francesco Rocca. Appare la principessa Maria Pia Ruspoli in giacca sgargiante. E poi Laura Delli Colli. Spicca il prugna del lungo abito di Miriam Galanti. Ci sono Walter Veltroni, Yvonne Sciò e Luigi Abete. E ancora Beppe Convertini e Sara Ricci, in giacca verde sgargiante. Seguono lo stilista Guillermo Mariotto con Stefano Dominella. E poi una chicca: brilla il “blu carpet” di Acea a simboleggiare l’importanza che svolge nelle nostre vite un bene primario come l’acqua.