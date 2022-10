Concerti a Roma fino al 6 novembre: da Cesare Cremonini a De Gregori & Venditti, Gigi D'Alessio, i Deidda, Lady Blackbird...

LUNEDI’ 31 OTTOBRE

Cantautori/Gigi D’Alessio live al Parco della Musica

Gigi D’Alessio sbarca dopo lunghi rinvii all'Auditorium con il suo “Noi due tour 2021”. Torna, voce e pianoforte, con uno spettacolo che punta a rendere protagonisti tutti i fan: “a gentile richiesta”, infatti, gli spettatori potranno intervenire per chiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco “Noi due” uscito a ottobre, e interagire così direttamente con il cantautore. Sul palco, ad affiancare Gigi, una band con la quale il cantante ha ormai raggiunto una grande intesa: sono i chitarristi Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso e Alfredo Golino alla batteria.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Santa Cecilia, ore 21

Rock/Con i Tree Gees tutti i Bee Gees al Fonclea per Halloween

I Tree Gees sono una tribute band dei Bee Gees, on the road dal lontano 1997. Formato da Alex Sammarini (voce e chitarra), Paolo Amati (voce e basso), Franz Bancalari (voce e tastiere) e Ezio Zaccagnini (batteria), il gruppo ripropone gli hit della band americana. «Vogliamo catturare l’anima della loro musica, aggiungendovi la nostra esperienza di musicisti esperti e raffinati, sempre alla ricerca dell’emozione da condividere con chi ci viene ad ascoltare»: è il loro slogan.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

Musica/Lora & The Stalkers live al Lian Club

Lora & The Stalkers è una band nata a Roma nel 2016. Fin dal suo debutto, si presenta con un ricco sound post-punk, new wave e garage. Sono la vocalist e compositrice Lora Ferrarotto, il vocalist e chitarrista Alessandro Meozzi, leader degli Statale 66, Alessio Morelli al basso e Simone Temporali, membro della tribute band "Pink Floyd Leggend", alle tastiere. In arrivo un nuovo album che sarà la colonna sonora "per questo presente teso e incerto in cui siamo tutti bloccati".

Lian Club, lungotevere dei Mellini 7, sotto Ponte Cavour, ore 21.30

Jazz/Il trio Borghese in Quintet all’Elegance Cafè

Il Trio Borghese, nato a Roma nel 2015 nel teatro di Villa Borghese, propone un ampio repertorio swing con richiami al gypsy jazz, spaziando da standard a brani pop reinterpretati in chiave retrò, per una serata di jazz swing proposto con freschezza e modernità, creando un’atmosfera elegante e insieme coinvolgente. Stavolta il trio è in quintetto: con la vocalist Ilaria Monteleone, il chitarrista Luca Traverso e il bassista Isaia Mammano adesso ci sono il sassofonista Riccardo Nebbiosi e il batterista Federico Orfanò.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458, ore 21,30

Cantautori/Cesare Cremonini, quattro concerti al Palasport

Parte stasera da Roma “Indoor”, il nuovo tour del cantautore bolognese Cesare Cremonini, 42 anni, che propone le canzoni della sua carriera partita 23 anni fa con la band dei Lùnapop, da quelle d’annata a quelle dell’ultimo album “La ragazza del futuro”, con brani come “La nuova stella di Broadway”, “Marmellata #25”, “PadreMadre”, “50 Special” o quella “Stella di mare” con cui l’allievo Cesare ha voluto rendere omaggio, sia pure virtualmente, al maestro Lucio Dalla, con l'audio recuperato dai nastri originali del disco del 1979. Con lui la band formata da Alessandro De Crescenzo alle chitarre, Bruno Zucchetti alle tastiere, Davide Rossi al violino, Nicola Ballo Balestri al basso e Gary Novak alla batteria.

Palasport, piazzale Pier Luigi Nervi, stasera, domani, venerdi e sabato, ore 21

Cantautori/De Gregori e Venditti, nuovo tour insieme, bis all’Auditorium

Dopo l’affollatissimo concerto allo Stadio Olimpico e il lungo tour che hanno fatto insieme, a grande richiesta arrivano nuovi appuntamenti in teatro con Francesco De Gregori e Antonello Venditti: stasera e domani i due cantautori sono di scena all'Auditorium con i loro brani e una band che riunisce i musicisti che da anni collaborano con i due artisti, ovvero il sassofonista Amedeo Bianchi, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, Danilo Cherni alle tastiere, Carlo Gaudiello al pianoforte, Primiano Di Biase all’organo Hammond, Fabio Pignatelli al contrabbasso, Fabiana Sirigu al violino, le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini. E’ una splendida occasione per ritrovare fianco a fianco Francesco e Antonello.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Santa Cecilia, ore 21

Jazz/Alla Casa il trio dei Mixmonk

Il trio Mixmonk è nato nel 2017 quando il Bozar di Bruxelles ha chiesto all’allora compositore in residenza, il sassofonista belga Robin Verheyen, di creare “qualcosa” per celebrare il centenario di Thelonious Monks. Quel “qualcosa” è diventato un trio, ampliando il duo di lunga data formato da Verheyen e dal pianista Bram De Looze con l’aggiunta del batterista Joey Baron. Per non avvicinarsi troppo al formato standard del quartetto di Monk, si è deciso di fare a meno del bassista. Concepito per un unico concerto, il gruppo ha avuto un tale successo che sono seguiti un tour, il primo disco, alcuni festival importanti e alri nuovi tour, e i MixMonk sono diventati una vera band, orientata all’interplay inventivo più che all’esibizione solista.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Soul/Al Fonclea in viaggio con gli Enjoying70 trio

Enjoying il Trio propone un repertorio essenzialmente anni 60 e 70 con qualche perla di altre epoche. Canzoni senza tempo, classici intramontabili della musica italiana e straniera, per far divertire, cantare e ricordare. Sono il chitarrista Stefano Della Rovere (anche piano e ukulele), il chitarrista Maurizio Matrisciano e il chitarrista e vocalist Guido Giorgio Gori. Riproducono l’atmosfera originale degli anni 60 e 70 e spiegano che con loro "si canta, si sogna e si balla".

Foncea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE

Crooners/All’Elegance Marco Ricciardi canta Nat King Cole

Il vocalist e chitarrista Marco Ricciardi, con Daniele Manciocchi al sax tenore, rilegge brani della discografia di Nat King Cole (di cui si è appena finito di celebrare il centenario della nascita) e di altri grandi crooner (come Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett…) più altre perle dell’american song book, per celebrare in versione acustica uno dei periodi d’oro della storia dello swing e del jazz americano.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Musica/Al Charity jam session con Max Orandi

Vi aspetta una jam session coordinata dalla band del batterista e vocalist Max Orandi, live con il chitarrista e vocalist Marco Di Folco e con il bassista Ivano Sebastianelli. Bluesman & blueswoman sono invitati a salire sul palco del club e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/Lo swing degli Essebez live al Fonclea

Una serata a tutto swing con l’Essebez Trio: sono la vocalist Catia Lazzerini, il chitarrista Alessandro Russo e il contrabbassista Christian Antinozzi. Ci sanno fare.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE

Jazz/Riapre l’Alexanderplatz con i Deidda Brothers

Sandro Deidda al sax, Alfonso Deidda al sax e al pianoforte, Dario Deidda al basso, la vocalist e chitarrista Eleonora Strino (una enfant prodige del jazz made in Italy) e Pasquale Fiore alla batteria: è la band in cartellone stasera, domani e sabato al jazz club romano. Ha in repertorio i grandi standard del panorama jazz e brani originali composti dai componenti del gruppo. I Deidda Brothers possono essere considerati non solo fra i più talentuosi musicisti a livello internazionale, ma anche una sorta di ”Harlem Globe Trotters” della musica, conoscendo alla perfezione la storia e il linguaggio del jazz e suonando senza problemi tre strumenti diversi, cosa che permette loro molto spesso di scambiarsi i ruoli sul palco a secondo del genere e dello stile da affrontare.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, via Ostia 9, da stasera a sabato, ore 21

Jazz/Al Cotton Club Beatles Night con i Phiasko

Una serata tutta Beatles con la band dei Phiasko, cioè i vocalist e chitarristi Stefano Alessandrini, Carmine Martorella e Nicola Ocello e due special guest, Mariano Perrella al contrabbasso e Duilio Sorrenti alla batteria,

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

Jazz/All’Elegance negli anni ’20 e ’30 con gli Harlem Foxtrotters

Sui primi dischi di jazz di un secolo fa appariva costantemente la scritta “Fox-trot”: da qui il nome della band Harlem Foxtrotters, che propone esattamente il repertorio di quell’epoca, quando il jazz si faceva con il banjo. Vi aspettano Guido Giacomini (banjo e voce), Piercarlo Salvia (sax e clarinetto), Carlo Ficini (trombone) e Danilo Bigioni (contrabbasso).

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

VENERDI’ 4 NOVEMBRE

Jazz/Alla Casa lo Swedish Quintet della batterista Cecilia Sanchietti

Ceciia Sanchietti, batterista e compositrice, tra le musiciste Top Jazz 2019, attiva tra l’Italia e la Svezia, presenta il suo terzo album da leader intitolato “Postcard from Gamla Stan” e realizzato con il nuovo quintetto svedese composto da alcuni tra i musicisti più autorevoli della scena scandinava: sono Linus Lindblom al sax tenore e clarinetto, Simon Westman al piano e Josef Kallerdahl al contrabbasso.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Disco/Al Cotton Club si balla con gli Apple Sing & Apple Play

Si balla con i successi dance degli anni vecchi e recenti, da “We are Family” delle Sister Sledge a “Le Freak” degli Chic o agli hit di Barry White e Justin Timberlake: tornano gli Apple Sing & Apple Play, ovvero le voci di Giada Manti, Alessandro Rossi e Tiziana Salzano, il vocalist e chitarrista Daniele De Salvo, Luigi Uccioli alle tastiere, Mimmo Imperiale al contrabbasso e Angelo Capuzzimato alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/All’Elegance la chanson française con i Métromusette

La vocalist Monica Gilardi, il pianista Francesco Di Gilio, il contrabbassista Giulio Ciani e il batterista Alfredo Romeo sono la band Métromusette, che propone “la chanson française come non te l’aspetti”. La band romana ripropone le più importanti composizioni francesi della prima metà del ‘900 e dei grandi interpreti che hanno diffuso in tutto il mondo la musica di Trenet, Piaf, Kosma, Betti, Django e non solo. Passano dai brani popolari, allo swing, la valse musette e il jazz francese, e vi basterà chiudere gli occhi per immaginarvi a passeggio sulle rive della Senna, avvolti da un’atmosfera trés retrò.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Dream pop/La cantautrice Barberini, nuovo album al Wishlist

La cantautrice romana Barberini, all’anagrafe Barbara Bigi, 28 anni, suona le tastiere, canta, scatta fotografie che rispecchiano il mood delle sue canzoni: intime, minimali e dal sapore un po’ retrò. Come quelle del nuovo album “Giorni d’oro”, anticipato dal singolo “Pirati”, (“E’ una canzone che ho scritto pensando alla mia generazione e che parla di come superare i 30 anni”, dice) che presenta stasera dal vivo con Tommaso Bernacchi alla chitarra elettrica e Roberto Fasciani al basso. E’ un disco evocativo, intenso e intimo, raccontato e cantato con voce sussurrata, onirica, tratti distintivi della cantautrice, che aveva già ricevuto apprezzamenti dal pubblico e dalla critica per il primo lavoro discografico. Sono nove brani caratterizzati da synth nostalgici, arpeggiatori e riverberi.

Wishlist Club, via dei Volsci 126b, ore 22.00

SABATO 5 NOVEMBRE

Jazz/Alla Casa concerto dei Three Peaks

Il progetto dei Three Peaks nasce dall’esigenza di tre giovani musicisti, con radici artistiche fondate nel jazz, di sperimentare con i suoni e con le forme musicali varcando i confini tradizionali timbrici e di interplay del classico trio jazz. Sono il chitarrista Simone Sansonetti, Alessandro Blintzios al contrabbasso e il batterista Cesare Mangiocavallo, anche ai synth e ai campionatori. Propongono composizioni tutte firmate dal trio, e perseguono la più ampia varietà stilistica e di sonorità con la necessità di integrare diversi generi musicali in un linguaggio originale, dal rock al free jazz, dal progressive alla musica elettronica, il tutto filtrato attraverso solide esperienze jazzistiche.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Jazz/Al Campus Popolare workshop di Deidda e Emanuele Urso Big Band

Il Campus Popolare di Musica, organizzato dall'Associazione Culturale Trousse e con la direzione artistica dell'Alexanderplatz Jazz Club presenta sei workshop e sei concerti gratuiti, che vedranno coinvolti grandi musicisti del jazz italiano e internazionale. Stasera al Teatro Tor Bella Monaca workshop con il bassista Dario Deidda, che metterà a disposizione dei partecipanti il suo eccezionale percorso artistico e didattico.

Sempre stasera, al Villaggio Breda in piazza Erasmo Piaggio, concerto di Emanuele Urso con la sua Big Band. Denominato the King of Swing, Urso propone un viaggio negli anni '40, periodo della transizione tra lo swing e quello della nuova corrente del bop, con solisti come Charlie Parker, Wardell Gray, Fats Navarro, Charlie Christian, Dizzy Gillespie e altre star.

Teatro Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino 5, ore 21

Villaggio Breda, piazza Erasmo Piaggio, ore 21

Jazz/Rita Marcotulli in concerto solista al Maxxi

Sabato 5 novembre alle 18, appuntamento con Rita Marcotulli: il suo “Piano solo” non è soltanto un concerto ma un progetto musicale in grado di raccontare storie attraverso le note. Un viaggio immaginario che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura dalle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo. La pianista e compositrice presenta un omaggio al cinema e a diversi autori popolari italiani, con composizioni originali ma anche suggerite dalle emozioni del momento e da una buona parte di improvvisazione.

Maxxi, Museo delle arti del XXI secolo, via Guido Reni 4a, ore 18

Jazz/La Soulpeanuts Big Band in concerto al Cotton Club

“Salt Peanuts” era il titolo di un famoso brano del trombettista Dizzie Gillespie dei lontani anni Cinquanta, e alle atmosfere di quel pezzo si è ispirata la Soulpeanuts Big Band, nata nel 2015, fortemente voluta dal batterista Michael Coal, producer degli anni ‘80, e dedicata alla musica afroamericana del periodo più significativo, dagli anni ‘70 fino agli ultimi ‘80, nel quale l’America produsse una vera e propria rivoluzione culturale e musicale delle minoranze. Anche il logo della band ricorda i barattoli di noccioline (peanuts) dell’epoca.

La formazione si muove fra rhythm & blues, soul, funk e disco music, sfodera un groove e un’energia più che notevoli e il suo obiettivo è far riemergere il sound che mantiene vive le emozioni della musica di band come gli Earth Wind & Fire, Chaka Khan, Stevie Wonder, Anita Baker, Ashford & Simpson, George Benson, Stephanie Mills, La Soulpeanuts Big Band ha due vocalist (Max Pasquarelli e Mimma Pisto), Gianni Savelli al sax, Sergio Vitale alla tromba, Massimo Pirone al trombone, Alfredo Bochicchio alla chitarra, Danilo Riccardi alle tastiere, Paolo Grillo al contrabbasso, Michael Coal alla batteria e Simone Federicuccio Talone alle percussioni.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/All’Elegance “Encontros e despedidas” con Mariangela Morais

Mariangela Morais, brasiliana nativa di São Paulo e italiana d’adozione, è una della voci più suadenti del panorama musicale romano, e il progetto “Encontros e despedidas” è un viaggio nei grandi classici della bossanova ricchi di poesia e vibrazioni positive, brani di autori come Antonio Carlos Jobim, Djavan, Chico Buarque, Milton Nascimento e altri, per entrare dalla porta principale nella cultura e nell’energia del Brasile e del samba. Mariangela, con Sebastian Marino al pianoforte, Fabrizio Cucco al basso e Valerio Vantaggio alla batteria, si riserva uno spazio per la celebrazione del mito di Elis Regina, interprete immensa e voce guida della musica popolare brasiliana. Il progetto prende il titolo da una canzone di Milton Nascimento e rivisita il repertorio della cantante di Porto Alegre.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Musica/Al Museo del Saxofono gli Adolphe Sax Days

In omaggio al grande inventore del saxofono, Adolphe Sax, il museo con la più grande collezione al mondo di questo storico e amatissimo strumento a fiato organizza un doppio evento di inaugurazione della stagione concertistica autunnale. Stasera e domani sono in programma gli Adolphe Sax Days, evento di divulgazione e di educazione al patrimonio museale, grazie al talento di due significativi interpreti, le due anime del saxofono: quella classica e quella jazzistica.

Stasera alle 21 è di scena il duo del sassofonista Enzo Filippetti, con Giulio Del Vescovo al pianoforte, mentre domani alle 18 sale sul palcodel museo la formazione dei Saxophobia, con Attilio Berni ai sassofoni, Alessandro Crispolti al pianoforte, Christian Antinozzi al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria.

Museo del Saxofono, via dei Molini angolo via Reggiani, Maccarese, Fiumicino

DOMENICA 6 NOVEMBRE

Jazz/Al Parco l'americana Lady Blackbird rende omaggio a Nina Simone

Lady Blackbird, al secolo Marley Munroe, nata nel Nex Mexico e di base a Los Angeles, cresciuta ascoltando gospel e soul, ha scelto il suo nome d’arte in omaggio a Nina Simone, la straordinaria cantante scomparsa nel 2003, e il suo obiettivo è reincarnare la sua disperazione. La sua cover di “Blackbird”, storico brano di Nina, lancia il suo primo album, la sua vocalità segue un mood jazz tradizionale, e nei suoi brani racconta le sofferenze secolari di milioni di persone, prima strappate alle loro terre e schiavizzate, poi sfruttate e abusate ancora oggi. Il suo ultimo disco “Black Acid Soul” ha avuto molti remix, e stasera per il “Roma Jazz Festival” è con la sua band: il chitarrista Chris Seefried, Sam Beste alle tastiere, Neil Charles al contrabbasso e Dan See alla batteria.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, sala Petrassi, ore 21

Cantautori/All’Auditorium la New Talents Jazz Orchestra suona Charlie Mingus

“Io sono quel che suono. Io suono Mingus”: ecco il live di oggi della New Talents Jazz Orchestra, formazione guidata da Mario Corvini con cinque sassofoni, quattro trombe, quattro tromboni e una solida sezione ritmica, che racconta in una narrazione polifonica la ricchezza e la complessità della vita e della musica di Charles Mingus in una sorta di graphic novel animata e ambientata nel contesto sociale e culturale e nelle problematiche politiche. Non è la solita storia del jazzista maledetto, ma quella di un intellettuale, di un artista consapevole, della sua capacità di essere visionario, di produrre immagini nella mente del lettore. E’ un lavoro del giornalista Flavio Massarutto, del grafico Pasquale Todisco, di Corvini e di giovani compositori per un evento in prima assoluta nella ricorrenza del centenario della nascita del grande contrabbassista e compositore.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 18

Jazz/Alla Casa il progetto Pyanook del tedesco Ralf Schmid

La miscela di suoni analogici e digitali non è più una novità nelle composizioni moderne, ma pochi artisti hanno ancorato questa simbiosi musicale in modo così ampio e profondo nel loro lavoro come il pianista Ralf Schmid, tedesco di Costanza, annata 1969, nel suo ultimo progetto "Pyanook". Schmid utilizza un'innovazione rivoluzionaria della tecnologia musicale moderna, i mu Gloves, interfaccia che trasforma in note i movimenti della mano, con i quali può immediatamente manipolare digitalmente il suono di ciò che suona al pianoforte con i soli gesti delle mani. Una musica che non delude gli amanti del jazz e della musica classica e si rivolge agli ascoltatori più progressisti con la voglia di scoprire nuovi mondi acustici.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 11

Jazz/All’Elegance Cafè i Beatles in Jazz

“Eleanor Rigby”, “Get Back”, “Yesterdays”, “Come Together”, “Something”, “Strawberry Fields Forever”: questi e altri famosi brani dei Beatles vengono riletti nel progetto Beatles in Jazz, proposto dal trombonista e arrangiatore Massimo Pirone, che li rllegge ad hoc, in quartetto con Danilo Riccardi all’organo Hammond, Alfredo Bochicchio alla chitarra e Carlo Battisti alla batteria, il tutto senza snaturare la bellezza melodica dei brani, ma vestendo con cura e raffinatezza un repertorio conosciuto a livello mondiale grazie al successo dei quattro di Liverpool.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 21.30

Musica/Al Campus Popolare concerto dei Gipsy Reyes

La band dei Gipsy Reyes, ovvero i chitarristi Antonino Reyes, Michel “Bimbo” Reyes, William Regis “Shu Shu” e Hubert “Neneto” Reyes, il bassista Randolph Chacón Paz e il batterista Yoandy Armenteros, ripropone per la rassegna Campus Popolare la musica dei Gipsy King.

Villaggio Breda, Piazza Erasmo Piaggio, ore 17

Rock/Al Cotton Club il trio dei Newtones

I Newtones, trio vocale e strumentale formato dal pianista Clem Bernabei, dal bassista Damiano Proietti e dal batterista Luciano Micheli. Riescono a fondere l’animo rock’n’roll e doo wop con lo stile e le armonie tipiche delle band americane degli anni ’50. Il repertorio spazia dai classici di Dion & the Belmonts e Danny & the Juniors ai brani più ricercati della tradizione doo wop, e il risultato è uno spettacolo che rende omaggio a Elvis e al gospel.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 18

Musica/All’Auditorium per Fabie Jazz ”I Musicanti di Brema”

La celebre fiaba “I Musicanti di Brema”, scritta dai fratelli Grimm e rivisitata in chiave teatrale e musicale dall’ironico trio di Fiabe Jazz, offre un gioco di immagini, suoni e parole in un format originale e brillante che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia. Come nel jazz la variazione sul tema principale è di vitale importanza, così in questo spettacolo musica e racconto variano con il coinvolgimento del pubblico, senza però mai perdere di vista il tema principale. La propongono Roberto Caccavo e Fausto Berti, voci recitanti, Francesco Giorgi (violino, pianoforte, mandolino, voce), Giuditta Isoldi (flauti),

Zagara Militello (fagotto) e Ettore Bonafè (percussioni).

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 11