Con Pio e Amedeo un red carpet tutto da ridere

Il grande schermo è sempre un ottimo alleato. Perché in fondo non c’è miglior modo di concludere l’anno se non con un buon titolo. E per tale ragione i cinema, in questo periodo, sono sempre sold out. Come il Multisala Uci Cinemas di Parco Leonardo, che ospita la proiezione di “Come può uno scoglio”, con Pio e Amedeo e la regia di Gennaro Nunziante. Il proprietario di casa, Edoardo Francesco Caltagirone, accoglie i protagonisti del film per i quali molti fan sono da ore in attesa all’entrata della location, ricca di simboli delle Feste. Drink di benvenuto per il comico duo, e si passa al bagno di folla. Numerosi i colleghi e gli amici vip, invitati da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone. Tra i primi ad apparire l’attrice Gaia Zucchi, in cappello a falde larghe su trendy cappotto di velluto, Metis Di Meo, Pietro Romano, Chiara Giallonardo, in lunga gonna di pelle nera su maglione bianco, e il comico Stefano Masciarelli. Enio Drovandi fa il suo ingresso con miss Europa Lady Silvana Mersinaj, in caldo pellicciotto chiaro, e cattura gli sguardi. E poi Valter D’Errico e Luca Martella, in giacca di velluto. Arrivano Emanuela Del Zompo, in eco-pellicciotto, la produttrice Carmen De Martino e Gino Acciarino dei Gemelli di Guidonia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E ancora colpisce il caschetto biondo dell’affascinante attrice Lea Mornar, di origine croata, in total black. Ci sono Adriana Russo, in bianco, e Alex Partexano. Scambio di saluti, e di progetti per Capodanno, mentre si prende posto. Il versante medico, desideroso di farsi una risata, schiera Pierfilippo Crucitti, direttore UOC Chirurgia Toracica Campus Biomedico, e presidente Fondazione “Un respiro per la vita onlus”, e Francesco Franceschi, primario Ortopedia San Pietro Fatebenefratelli. Entra l’attrice Sabrina Crocco. Ironico saluto in sala dei protagonisti che ringraziano Amedeo Goria, presente in sala e anche nella trama del film, per non averli querelati. Spassoso selfie con il giornalista. Finalmente la trama decolla. Pio, dal carattere per nulla forte, alla morte del padre Salvatore eredita la gestione di diverse attività e si appresta a diventare presidente dell’azienda di famiglia. Un gruppo di imprenditori del paese lo candida a sindaco, convinti di poterlo manipolare sfruttando la sua presunta debolezza. Tanto divertimento tra le poltroncine e lunghi applausi a fine proiezione.