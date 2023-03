Roma, Circolo Canottieri Aniene e Fondazione Baroni: un premio agli eroi "di cuore"

Un supporto concreto e mirato a chi affronta quotidianamente le problematiche legate alla disabilità. E’ questo il nobile scopo della Fondazione Giovan Battista Baroni che da oltre cinquanta anni finanzia idee di valore su tutto il territorio di Roma e dell’intera Regione Lazio. I vincitori dei Bandi 2022 sono stati proclamati ieri presso la sede del prestigioso Circolo Canottieri Aniene. Tredici i progetti scelti dal Consiglio direttivo della Fondazione e finanziati grazie a una donazione di 280mila euro. A fare gli onori di casa, dopo i saluti del presidente del Circolo Canottieri Aniene, Massimo Fabbricini, è stato il Presidente della Fondazione Giuseppe Signoriello che ha ricordato la mission dell'ente e ha lanciato un video emozionale che ha visto protagonisti i tanti disabili che hanno voluto ringraziare la Fondazione per il suo impegno.

Fra questi anche un messaggio del testimonial della fondazione, il campione paralimpico di scherma, Edoardo Giordan, presente in sala. Ad aprire le premiazioni è stato il direttore del Messaggero, Massimo Martinelli che ha consegnato un assegno simbolico e una targa alla cooperativa sociale Pulcinella lavoro e al Centro per L’Autonomia. Il primo consigliere donna della fondazione, Eleonora Tota, ha voluto consegnare anche lei un premio al direttore Martinelli ringraziandolo per l'attenzione del giornale verso le problematiche delle persone con disabilità. Presente, anche lui in qualità di premiante, il presidente del CONI e presidente onorario dell'Aniene, Giovanni Malagò.

Seduto in prima fila anche il Ministro per la Salute, Orazio Schillaci, intervenuto al termine dell'evento per un breve saluto dove ha ricordato l'importanza della ricerca. Tra gli ospiti che hanno affollatto la sala d'onore del Circolo, anche la giornalista televisiva, Eleonora Daniele - arrivata in compagnia del marito Giulio Tassoni - e Giacomo Perini, canottiere paralimpico in forza proprio al Canottieri Aniene. L’evento è stato moderato dai giornalisti Giancarlo Leone e Greta Mauro. Fra i tredici progetti premiati grazie ai bandi per la ricerca scientifica, per lo sport e per l'assistenza e solidarietà tante eccellenze della Regione.

Fra queste la Fondazione Santa Lucia IRCCS, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Medicina dei Sistemi e L’ASL Roma 2. Un riconoscimento anche all’Associazione Startup, all'asd Velasport, all'Arrampica Roma, all'Associazione Arca–Comunità il Chicco Onlus e all'Asd Sport United per il progetto “Lo sport è inclusivo”. Premiati infine anche Il Centro per L’Autonomia Michele Iacontino, Le mille e una Notte Cooperativa Sociale con “Prova di coraggio", l’Associazione Hermes APS con “Doggy Slurp” e Sinapsi APS. Per tutte i progetti un sentimento comune rappresentato al meglio dalla Fondazione Baroni: quello di conoscere e realizzare al meglio i desideri dei tanti disabili che hanno bisogno di queste dimostrazioni di vicinanza e affetto.