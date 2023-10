Check-up medici gratuiti al Circo Massimo di Roma: arriva lo Street Health Tour della fondazione Ania

In arrivo a Roma tre giorni di check up medici gratuiti grazie alla tappa dello Street Health Tour della Fondazione ANIA. Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre nella Capitale si svolgerà infatti l'iniziativa itinerante nata per diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita.

Lo Street Health Tour sarà presente all’interno del "Villaggio Coldiretti" che si svolgerà nell’area del Circo Massimo. La Fondazione ANIA allestirà uno stand che venerdì e sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 9 alle 19 darà la possibilità di effettuare check-up medici gratuiti per le specializzazioni mediche di Nutrizione, Oculistica e Cardiologia.

I Check-up

Sarà possibile effettuare le visite recandosi direttamente allo stand della Fondazione ANIA, che sarà posizionato sul lato via dei Cerchi (Riferimento: stand numero 43 sulla mappa del Villaggio Coldiretti), dove verranno distribuiti gadget e materiali informativi dedicati alle iniziative del settore assicurativo rivolte alla tutela della salute.

Quella di Roma al Circo Massimo sarà la quinta tappa all’interno del Villaggio Coldiretti. Le precedenti sono state quelle di Milano, Palermo, Cosenza, Bari e San Benedetto del Tronto dove sono stati effettuati complessivamente oltre 1700 check up.

Cos’è lo Street Health Tour

Diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita: è questo l’obiettivo dello Street Health Tour, la manifestazione itinerante della Fondazione ANIA, che punta a promuovere la cultura del “viver sano” favorendo la consapevolezza e la piena responsabilità nei confronti della propria condizione fisica.

Su un truck o su strutture mobili che fanno tappa nelle principali piazze delle città italiane o nelle aree di importanti manifestazioni a livello nazionale ed internazionale, vengono allestite postazioni con personale medico specializzato che offre la possibilità di effettuare gratuitamente una serie di check up.

Tra le più comuni le visite su vista, udito, cuore, tiroide, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, test sull’osteoporosi, dermatologia e valutazioni preventive per malattie neurocognitive come l’Alzheimer. Dal 2017 in varie edizioni sono stati effettuati oltre 19mila check up medici gratuiti.