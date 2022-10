Le donne operate al seno sfilano per la prevenzione al Polo Club Roma Il Circolo Roma Polo Club diretto da Stefano Giansanti, ha ospitato ieri Il Rosa in passerella un grande charity event che ha unito moda, sport e salute organizzato per sostenere il progetto itinerante “Rose Angel”, promosso dal Policlinico Umberto I e professionisti sensibili al tema, Massimo Vergine, direttore della UOC di Senologia del Policlinico Umberto I e presidente dell’Associazione no profit Filo Teso, Antonella Minieri, che presiede la no profit Mida Academy. Evento nell’evento l’elegante defilè delle donne in Rosa, presentato dalla madrina Milena Miconi e Simone Ripa, che hanno indossato i coloratissimi abiti disegnati e realizzati dalla stilista internazionale, tra le migliori 5 del continente africano, Charity Karimi, fondatrice del marchio di fashion design Stella Customized, e gli abiti da sposa degli stilisti Alessandra Gallo e Andrea Sbarrini, che ha avuto come testimonial d’eccezione la Patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, ospite d’onore dell’evento che ha anche raccontato la sua esperienza con il tumore. Il tutto alla presenza dei vertici del Policlinico, Fabrizio d’Alba e Alberto Deales, Direttore Generale e Direttore Sanitario Policlinico Umberto I, e di un nutrito parterre di personalità: Marco Di Paola, Presidente FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, il regista Antonio Centomani, Marisela Bodan, l’anchorwoman del Tg2 Elisabetta Migliorelli e Alessandro Circiello.