Lunedì 10 Luglio 2023, 21:22 - Ultimo aggiornamento: 21:24

Una festa tra amici lunga undici ore, per onorare i dieci anni dell’amatissimo format romano “Spaghetti Unplugged”, ideato per dare vita e soprattutto voce a concerti di musica dal vivo e alla musica emergente. Basti pensare che in questi anni si sono esibiti artisti poi divenuti incredibilmente noti come il giovanissimo Niccolò Moriconi in arte Ultimo, Flavio Pardini alias Gazzelle e i Maneskin che di recente durante un’intervista a Cachemire Podcast hanno ricordato che vennero scoperti proprio sul palco di Spaghetti e portati poi a X Factor. La location prescelta per quest’anno è stata il Parco Schuster, palcoscenico del quartiere ostiense che ha visto protagonisti tanti amici di Spaghetti Unplugged. L’evento ha avuto inizio alle 16, con gli appuntamenti in collaborazione con Generazione e il talk “Meme audere semper” a cura di Simone Mastronardi con Scopertine, AS Roma Schickposting, La Scienza Coatta e Relatable Roma Meme.

Per la stand up comedy si sono alternati diversi comedian emergenti del panorama romano come Filippo Spreafico, Rosa Di Sciuva, Riccardo Iossa Simonetta Musitano e Filippo Simoniello. Alle 21 circa con un boato generale sono iniziate le esibizioni dei big: applausi scroscianti per Noemi e Tommaso Paradiso le cui canzoni sono ormai un classico. I Santi Francesi hanno scaldato il pubblico con la loro potenza rock, tante risate con Valerio Lundini mentre Violante Placido ha dato prova della sua bravura vocale esibendosi alla chitarra. E ancora ecco Mezzosangue, Galeffi, le bravissime cantautrici Margherita Vicario e Ditonellapiaga, Leo Pari, Nesli e Gianni Bismark.

Grande divertimento con le Eterobasiche, il duo comico formato da Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani che ha raggiunto il successo sui social. Il segreto di Spaghetti Unplugged è che chiunque può presentarsi, iscriversi ed essere sorteggiato per suonare sul palco, grazie alla specifica formula dell’open mic il “microfono aperto” a tutti, appunto. «Se nei primi dieci anni c’è stata la musica - spiega Davide Dose, ideatore del format nel 2013 insieme a Giovanni Romano e Gianmarco Dottori - nei prossimi dieci vogliamo che ci sia anche altro, perché pensiamo fermamente che abbia senso portare avanti questo progetto nel futuro solo se riusciamo ad avere uno sguardo più consapevole sul mondo contemporaneo a 360 gradi ed un orizzonte più ampio».