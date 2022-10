Giovedì 20 Ottobre 2022, 10:05

Posti in piedi per la nuova fatica letteraria di Anna Kanakis. Ieri nella sala delle colonne della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea diretta da Cristiana Collu è stato presentato il suo ultimo libro “Non giudicarmi” edito da Baldini Castoldi: tutte le sedute sono state occupate giusto qualche minuto prima che iniziasse la coinvolgente presentazione. Ad ascoltare il racconto della genesi del romanzo storico c'erano tantissimi appassionati e amici; in prima fila si accomodava l'innamorato marito Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini uno degli ultimi dogi di Venezia, insieme alla suocera Cettina Costanza. Kanakis con un raffinato taglio corto che ne metteva in risalto l'intensità dello sguardo, si è seduta accanto al giornalista Antonio Padellaro: insieme hanno iniziato a dialogare sul volume. «Anna è molto severa - ha precisato sorridendo Padellaro - quindi spero di superare l'esame!».

L'assessore alla cultura Miguel Gotor è arrivato in orario e tra il pubblico si riconoscevano anche l'avvocato Angelo Schillaci, la scrittrice e giornalista Ludina Barzini oltre a Imma Battaglia arrivata in compagnia di Eva Grimaldi. Attesi anche l'attrice Isabel Russinova, l'autore televisivo Cesare Lanza, il dirigente Chicco Testa, il giornalista Pietrangelo Buttafuoco e l'editorialista Enrico Cisnetto, oltre al regista e attore Giulio Base. Il romanzo, ambientato nel novembre del 1923, racconta la vita del barone Jacques d'Adelsward Fersen che benché luccicante e sofisticata, è stata una continua lotta contro diversi e personali demoni. Un coinvolgente romanzo che restituisce con esattezza e precisione la voce di un personaggio realmente esistito, ma che nel contempo si dimostra perfettamente in grado di travalicare il tempo.

Valentina Venturi