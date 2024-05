Sabato 18 Maggio 2024, 23:50

A primavera riaprono i mercatini glam. Tutti a caccia dell’oggetto speciale. Ad iniziare dal “Blooming Garden market” di Anna Marzotto, nella sua splendida tenuta sull’Ardeatina, realizzato assieme alla volitiva socia Lusiana Zanella. Qui allestiscono interessanti stand Diamante Marzotto, scortata dal cane Spugna, l’altissima Veronica Sgaravatti, in lungo verde, Iacobella Gaetani Lovatelli e Valentina Borghese. Passano l’attrice Celeste Oliphant e Benedetta Lignani Marchesani.

Grande curiosità, tra camicie trendy, creme bio e artigianato charity, per la mostra sul tema del Luna Park, con tanti artisti in pista: qui Clarissa Secco propone “l’ostacolo in legno”, Jacopo Natoli le bandiere a contrasto di Roma e Lazio, Raniero Berardinelli espone le sue lastre, Giulio Secondo legge i tarocchi, il tutto a cura di Niccolò Giacomazzi, come sottolinea la giovane collaboratrice Flaminia Ciuferri. E nel frattempo Giulia Giovanelli sceglie un mini caftano in seta, con disegno ricamato, della designer Alice Mannella: autrice di una collezione con ricami amuleto, simbolo della tradizione orientale. Più in là ecco la stilista Alessandra Cappiello, Guglielmo Giovanelli Marconi e Clementina Montezemolo.

E passando al mercatino del Borghetto Flaminio, ideato dai collezionisti di abiti storici Enrico Quinto e Paolo Tinarelli, avvistati tanti giovani come Anita Bassetti, designer di moda (figlia di Stefania Craxi e Marco Bassetti), con il fidanzato Manfredo di Porcia. E poi Clemente della Porta, il manager Luigi Ferrata con Angelica Montani e Orsola Innamorati con la madre Livia Rebecchini che ammirano le bluse vintage ricamate, esposte da Silea Pio di Savoia e Filippo Bomba, futuri sposi a luglio e rigattieri per un giorno. Ecco Ginevra Giovanelli e le sorelle Benedetta e Flaminia Kojanec Carafa d’Andria. Ma anche Alessandra Colonna Marchionne che per contribuire alla Casa Rifugio Sant’Anna, onlus che sostiene famiglie e bambini in difficoltà, espone soprammobili colorati. Infine, nascosta dietro ad un paio di grandi occhiali da sole, appare Giorgia Soleri: ex fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin. La bruna influencer arriva con Carlotta, l’amatissimo cucciolo di bassotto, per intercettare bijoux e libri d’epoca di poesie.

